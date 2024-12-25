Оборонна промисловість ворога під ударом: дрони атакували важливий об'єкт в РФ

На оборонному заводі у Тамбовській області Росії сталося загорання.

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Місцеві повідомляють про ураження важливого заводу в РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Дрони атакували Новомикільське

Внаслідок удару сталося загорання на оборонному заводі РФ

Дрони могли зачепити і ще один важливий об'єкт на території ворога

У середу, 25 грудня, 4 безпілотники впали на територію лінійної диспетчерської виробничої станції ТОВ "Транснафтопродукт" у населеному пункті Новомикільське Тамбовської області, що в країні-агресорці Росії.

За даними росЗМІ, внаслідок дронової атаки спалахнула котельня, однак постраждалих немає. У Міноборони РФ традиційно заявили нібито осередки займання оперативно ліквідували і інших пошкоджень немає.

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Однак місцеві жителі у Мережі поділилися іншими даними. Вони стверджують, що внаслідок атаки пошкоджено Мічурінський завод "Прогрес".

Згідно з відкритими даними, це підприємство займається виробництвом обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою, а також для газо- та нафтопроводів.

Атаки дронів вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, 22 грудня стало відомо про атаку дронів на нафтобазу в Орлі, що на території РФ. Дане підприємство є важливим логістичним об’єктом для Російської Федерації.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Днями раніше, як писав Главред, у Новочеркаську, що знаходиться у Ростовській області країни-агресора Росії, пролунав потужний вибух. З'ясувалося, що дрони СБУ атакували склад боєприпасів на одному з найбільших полігонів в РФ біля зазначеного населеного пункту, там відбулася детонація боєприпасів.

Згодом повідомлялося, що цей удар по нафтопереробному заводу (НПЗ) в Новошахтинську спричинив серйозні труднощі для ворожої армії, зокрема він негативно вплине на можливості переміщення окупаційних військ по лінії фронту.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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