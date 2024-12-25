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Які плани росіян на правому березі Дніпра: для чого насправді РФ потрібен плацдарм

Юлія Закрепа
25 грудня 2024, 16:40
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Росіяни вже неодноразово здійснювали спроби пересуватися човнами через річку Дніпро.
Які плани росіян на правому березі Дніпра: для чого насправді РФ потрібен плацдарм
Що відбувається на Херсонщині / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, 35-та окрема бригада морської піхоти

Ключові тези Defense Express:

  • Росія готується створити свій плацдарм на правому березі Дніпра
  • Які загрози існують для Херсона

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, у чому небезпека створення росіянами плацдарму на правому березі Дніпра.

"Росіяни хочуть закріпитися на островах, щоб продовжувати терористичі дії, коли можна буде звідти використовувати міномети, Mavic або дрони, аби здійснювати удари по Херсону. Але це вже здійснюються деякий час. Ворог намагається обезлюднити місто. Тому це цілком прогнозовані дії. Суттєвої загрози для Херсона немає, коли ми говоримо про перебазування російських військ. Однак, самі терористичні дії, звісно, несуть певну небезпеку", - повідомив Згурець для Еспресо.

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Противник вже здійснював спроби пересуватися човнами через річку Дніпро. Правий берег є вищим, і ворог намагається захопити острови. Але це рух в нікуди, вважає Згурець.

"Дійсно, повідомляється, що російська сторона готує наступальні дії з використанням бригад морської піхоти та десантників, і що там накопичено близько чотирьох тисяч особового складу. Але це ті ж показники, які були й раніше. Зараз ми маємо лише факти спроб противника закріплюватися на островах і проводити штурми через Дніпро", - сказав він.

Більше того, за належної системної підготовки до оборони, це може бути цілком прийнятним варіантом для Збройних сил України щодо знищення найбільш боєздатних підрозділів російської армії, зокрема морської піхоти і десантників.

"Деякі з цих десантників були перекинуті в Курську область. Якщо противник буде проводити такі штурмові дії, він, ймовірно, розраховує на те, що ми будемо утримувати там певну кількість військ, які нам потрібні на інших напрямках", - додав він.

Ситуація у Херсонській області - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що армія РФ хоче захопити плацдарм на правому березі. Волошин повідомив, що окупаційна армія Росії прагне захопити плацдарм на одному з островів або на правому березі Дніпра, щоб розмістити засоби для обстрілів Херсону та підрозділів ЗСУ.

У ЗМІ дізнались, що РФ готує наступ на Херсон. Окупанти планують активізувати бойові дії на правобережній частині Херсонщини. Рішення про наступ на Херсон нібито вже ухвалено. Проводити операцію будуть підрозділи РФ, які восени 2022 року вже відступали з Херсонщини.

Стало відомо, для чого РФ намагається форсувати Дніпро. 20 грудня вранці росіяни здійснили спробу прорватися до Херсона, але отримали відсіч. Окупанти збільшили кількість артилерійських обстрілів, почав вести саме вогонь з РСЗВ, з великокаліберної артилерії по Херсону та передмістю.

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