Вибори в Україні у 2025 році: експерт розповів ймовірний сценарій

Що сказав Загородній:
- За оптимістичним сценарієм вибори можуть відбутися вкінці 2025 року
- Підготовка до виборів має тривати щонайменше три місяці
Питання проведення виборів в Україні піднімається вже протягом трьох років, однак наразі невідомо, коли саме їх реально буде провести. На заваді стало повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Про це Главреду розповів політичний і економічний експерт Тарас Загородній. За його словами, навіть у випадку закінчення війни у 2025 році ми не можемо сподіватися на моментальне проведення виборів.
"Навіть якщо теоретично припустити, що війна закінчується в 2025 році, то для того, щоб провести всі необхідні процедури виділити гроші, підготуватися і так далі, потрібен час. І, швидше за все, за дуже оптимістичним сценарієм це може бути кінець 2025 року, але можливо, що це буде весна 2026 року", - зауважив він.
І навіть такий сценарій можливий лише у випадку, якщо буде зрозуміло, у якому форматі закінчується війна. А це у найближчій перспективі досить малоймовірно.
"Я просто не бачу передумов для цього з огляду на те, як це все має бути зроблено процедурно. Після історії зі зламаними реєстрами питання електронного голосування, гадаю, закрите назавжди як абсолютно нереалістичне. Тому все буде по-старому, а це вимагає часу процедури, передвиборної кампанії протягом мінімум трьох місяців, і безлічі інших ресурсів", - додав Загородній.
Вибори в Україні - що відомо
Нагадаємо, іноземні ЗМІ писали, що Україна вивчає європейські моделі виборчого права, включно з електронним голосуванням, з метою проведення виборів незабаром після закінчення війни з Росією.
Напередодні Главред писав, що на думку Тараса Загороднього без закінчення воєнного стану проведення виборів є неможливим. Навіть якщо теоретично воєнний стан закінчується, і одразу ж починається передвиборча кампанія (а це 90 днів), то вибори не можуть відбутися так швидко, у визначену дату. У кращому разі вибори відбудуться не раніше другої половини 2025 року
Раніше також радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що в Україні наразі немає жодних передумов для проведення виборів. Війна продовжується з високою інтенсивністю, а реальних намірів Росії до переговорів немає.
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Хто такий Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
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