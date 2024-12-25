Україна може готувати щось 'цікаве' для РФ: прогноз експерта на 2025 рік

Головні тези Загороднього:
- Україна може готувати "щось цікаве" для РФ до інавгурації Трампа в Придністров'ї чи Брянській області
- Путін вимагатиме, щоб Україна поступилася Запоріжжям, Херсоном і Донбасом
- США повернуться до "плану Помпео" з посилення підтримки України
Україна може підготувати сюрприз для РФ до інавгурації Трампа, зокрема у вигляді дій в Придністров'ї чи Брянській області. Путін продовжить висувати нові умови, а США, ймовірно, реалізують "план Помпео" для посилення України. Про це Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.
"Росіяни потрапили у власну пастку. Вони вважають українську владу нелегітимною, Путін закликає Зеленського піти на вибори, але з ким вони збиралися говорити?!" - зауважив він.
Загородній зазначив, що ідеальним варіантом для США були б двосторонні переговори з Україною, але Путін прагне сфери впливу в Центральній та Східній Європі, що, на думку експерта, навряд чи сприйме Трамп. Путін хоче, щоб Україна поступилася йому Запоріжжям, Херсоном і Донецькою областю, але українська армія все ще не розбита, хоча й відступає. Водночас удари по території РФ стали регулярними, чого українці навіть не могли уявити ще рік тому.
"Україна, ймовірно, може готувати щось "цікаве" для РФ до інавгурації Трампа - не виключаю, що це можуть бути, наприклад, Придністров'я і Брянська область", - припустив Загородній.
За його словами, Путін продовжуватиме висувати нові умови, і, ймовірно, США будуть змушені повернутися до "плану Помпео", спрямованого на посилення підтримки України.
Мирні переговори України та РФ - новини за темою
Нагадаємо, представник адміністрації Байдена Майкл Карпентер заявив, що Україна повинна підійти до переговорів з позиції сили, що вимагає стабілізації ситуації на Донбасі. Він зазначив, що цей процес може затягнутися до 2025 року та потребуватиме додаткових ресурсів і військової допомоги.
Також радник керівника ОПУ Михайло Подоляк підкреслив, що переговори з Росією мають базуватись на власному сценарії, і лише через примус Росія може прийняти умови США чи інших лідерів.
Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія бажає миру з Україною, але на своїх умовах і чекає "серйозних, конкретних пропозицій". Він підкреслив, що Москва не погодиться на перемир'я, а потребує юридично зобов'язувальних домовленостей.
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Хто такий Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
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