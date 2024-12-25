Затягнути Лукашенка у війну: Путін збавив тиск на Білорусь, у чому причина - Латушко

Путіну хоче вигідно використати самопроголошеного президента Білорусі певний критичний момент.

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Територія Білорусі цінна для Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що сказав Латушко:

Лукашенко потрібний Путіну для обходження санкцій

Білоруська територія потенційно вигідна для Росії

Путін побоюється, якщо Лукашенко вплутається в цю війну активніше

Країна-агресор Росія має небагато підтримки від інших держав, серед яких Білорусь. Кремлівський диктатор Володимир Путін раніше активно намагався втягнути у війну самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, однак зараз це змінилося.

Таку думку 24 каналу висловив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі та керівник Народного антикризового управління Павло Латушко.

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"Це (Білорусь - Главред) дуже ефективний канал для того, щоб отримувати необхідну Росії продукцію із Західної Європи та інших країн для виробництва озброєння", - наголосив він.

Окрім цього білоруська територія вигідна для РФ, щоб у критичний момент використати її для створення нової загрози для України під виглядом проведення навчань.

"Це буде необхідно залежно від того, як відбудуться переговори і чи будуть вони взагалі. А також, яку стратегічну мету ставить Путін", - додав Латушко.

Мета РФ досі пов'язана з досягненням повної окупації українських територій, які незаконно вписані в Конституцію Росії. Саме тут Білорусь і може стати в пригоді Путіну.

Водночас Путін побоюється, якщо Лукашенко вплутається в цю війну активніше, то Україна отримає право завдавати ударів по воєнних об'єктах на території Білорусі. І це може спровокувати хвилювання в країні.

Залучення Білорусі до агресії РФ

Раніше Главред писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив розмістити на території його країни ракетний комплекс "Орешник". Російський диктатор пообіцяв виконати це прохання.

Напередодні стало відомо, що самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він привіз до країни "не один десяток" ядерних боєголовок. Тепер він, мовляв, шукає полігон для розміщення Орешник.

Нагадаємо, очільник Білорусі Олександр Лукашенко раніше також заявив, що в країні є близько трьох десятків майданчиків для розміщення російської ракетної системи "Орєшнік".

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Хто такий Павло Латушко Павло Латушко - білоруський державний, політичний та громадський діяч. Міністр культури Республіки Білорусь (2009-2012). Член Координаційної ради з організації процесу подолання політичної кризи. Керівник Народного антикризового управління. Представник Об'єднаного перехідного кабінету з питань транзиту влади.

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