Різдвяний терор: зʼявилися подробиці ударів РФ по містах-мільйонниках України

Частина жителів міст-мільйонників України залишилася без тепла на Різдво.

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РФ масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Міноборони РФ

Коротко:

РФ запустила 12 ракет по Харкову

Внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики - значна частина Харкова без опалення

Над Дніпропетровщиною оборонці неба сьогодні збили 42 ракети

У середу, 25 грудня, українські міста пережили чергову масову ракетну атаку по обʼєктах критичної інфрастуруктури. Лише по Харкову РФ запустила 12 ракет, всі вони були націлені по котельнях та обʼєктах електроенергетики. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики - значна частина Харкова без опалення.

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Крім того, Росія атакувала Харків ще ударними дронами - постраждали приватні будинки. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Попри те, що основною ціллю російських атак були теплові та енергетичні об’єкти, руйнувань зазнали й житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

На цей момент українські фахівці зафіксували пошкодження 74 будівель. Загалом у них вибито 840 вікон.

"Обстеження ще триває, але паралельно ми вже розпочали відновлювальні роботи — закрито близько 35% контурів.", - написав мер міста.

Терехов наголосив, що у Харкові введені спеціальні графіки відключення світла, проте в місті відкриті усі пункти Незламності. Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Відомо, що у Дніпрі та передмісті 25 грудня також лунали вибухи.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок масованого російського удару пошкоджено об’єкти інфраструктури.

За його даними, у Дніпрі, окрім інфраструктури, пошкоджена адміністративна будівля. Побито вікна у дев’ятиповерхівці, також понівечений приватний будинок. Зайнялася господарська споруда, рятувальники приборкали вогонь.

"42 ракети збили оборонці неба сьогодні над Дніпропетровщиною. Більшість з тих, що спрямував ворог на регіон. Це неймовірно сильний результат", - написав Лисак.

Крім того, мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що в місті "серйозні проблеми" після масованого обстрілу.

"Є певні серйозні проблеми... Скажу тільки одне. Якщо б ми не готувались до обстрілів, то було б набагато гірше", - написав міський голова.

На своїй сторінці у Facebook Філатов зазначив, що в Дніпрі залишаються певні проблеми з теплопостачанням лівобережної частини міста.

"Щодо житломасиву "Сонячний" — сподіваюсь, що без теплопостачання він не залишиться. По житломасиву "Придніпровськ" також вже працюють всі можливі служби та необхідні фахівці. Зараз близько 65 будинків поки без тепла. Робимо все, аби якнайшвидше вирішити проблему.", - пояснив мер міста.

Він додав, що фахівцям доведеться знову евакуйовувати одну з міських лікарень Дніпра, де перебуває більше сотні пацієнтів. Їх розподілять до інших лікувальних закладів міста.

Загалом по місту у будинках маємо 300 вибитих вікон. Також пошкоджено 7 закладів освіти.

Ракетний удар по Україні - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 25 грудня російські окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. О 5:25 було зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" із Чорного моря. По всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти завдали ударів по українських містах, намагаючись залишити населення без електрики, газу, опалення та води.

Згодом Володимир Зеленський заявив, що Росія випустила по Україні понад 70 ракет та 100 дронів. Понад 50 ракет і значну частину безпілотників вдалося збити.

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Хто такий Сергій Лисак? Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.

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