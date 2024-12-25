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Зброя, виготовлена у польових умовах: у ЗСУ сказали, що стримує лінію фронту

Ангеліна Підвисоцька
25 грудня 2024, 23:23
859
Станіслав Бунятов заявив, що створені у польових умовах технічні засоби допомагають завдавати ворогу критичне ураження.
Зброя, виготовлена у польових умовах: у ЗСУ сказали, що стримує лінію фронту
ЗСУ створюють нові засоби ураження для знищення окупантів / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Українські військові у польових умовах вигадують нові технічні засоби для знищення ворога. Про це заявив командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Він зазначив, що саме такі технічні засоби допомагають утримувати лінію фронту та завдавати ворогу критичне ураження.

"Дуже добре зарекомендували себе протипіхотні міни та магнітні детонатори для протитанкових мін, виготовлені в кустарних умовах. Підрозділи, які опанували важкі дрони, у вільний від штурмів час, засівають ними підходи та підʼїзди противника ... Результати роботи дуже добре відслідковуються як на ворожих, так і на наших медіа ресурсах", - заявив Бунятов.

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Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, нещодавно росіяни атакували кілька укріплень українських військових на Донеччині, внаслідок чого їх було зруйновано. Йдеться зокрема про укріплення українських бійців на південно-східній околиці Солнцівки.

Раніше, як писав Главред, стало відомо, що окупаційна армія РФ захопила населені пункти Сухі Яли та Зеленівку біля Курахового.

До цього в ЗСУ повідомляли, що російські окупанти намагаються захопити Курахове і не припиняють штурмові дії. Ворог намагається знайти слабкі місця в українській оборони, шукаючи позиції, де недостатньо нашої піхоти. Через такі "дірки" РФ намагається просочуватись.

Інші новини:

Хто такий Станіслав Бунятов?

Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".

У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Станіслав Бунятов
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