Віддав життя за світло: під час російського обстрілу загинув енергетик

Йому було усього 51 рік. Дмитро Петленко присвятив понад 30 років енергетиці.

https://glavred.net/ukraine/otdal-zhizn-za-svet-vo-vremya-rossiyskogo-obstrela-pogib-energetik-10625093.html Посилання скопійоване

Під час масованого удару 25 грудня загинув енергетик / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДТЭК

Основне:

Під час масованої атаки РФ по Україні загинув енергетик

Дмитро Петленко присвятив понад 30 років енергетиці

У середу, 25 грудня, внаслідок російської атаки по теплоелектростанціях ДТЕК загинув 51-річний енергетик Дмитро Петленко. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Після проведення пошукових робіт тіло Дмитра було знайдено під завалами без ознак життя.

"Сьогодні російські окупанти вбили нашого колегу Дмитра Петленка, енергетика, що працював на одній з теплоелектростанцій.", - йдеться в повідомленні ДТЕК. відео дня

Відомо, що Дмитру був 51 рік. Він присвятив професії енергетика більше 30 років. Тривалий час працював на Запорізькій ТЕС. Після окупації Енергодару працевлаштувався на іншу теплоелектростанцію компанії, де продовжував битву за світло останні півтора роки.

"Велика втрата для родини українських енергетиків. Висловлюємо глибокі співчуття всім, хто знав та любив Дмитра.", - додали у пресслужбі ДТЕК.

Ракетний удар по Україні - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 25 грудня російські окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. О 5:25 було зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" із Чорного моря. По всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу. Вибухи лунали у деяких регіонах України.

Згодом у ДТЕК повідомили, що Росія завдала удару по теплоелектростанціях, обладнання станцій серйозно пошкоджене.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 25 грудня, Росія випустила по Україні понад 70 ракет та 100 дронів. Понад 50 ракет і значну частину безпілотників вдалося збити.

Читайте також:

Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред