Трамп хоче примусити Україну укласти мир з Росією: у ЗМІ розкрили важливі деталі

Європа опинилась у складному становищі в контексті війни в Україні.

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Трамп хоче провести мирні переговори / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОПУ

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Які плани у Трампа на Україну після власної інавгурації

У політиці США відбудуться певні зміни - до чого тут Україна

Європейські союзники та Україна наближаються до критичних тижнів перед інавгурацією Дональда Трампа, коли на кону стоять суверенітет України та безпека Європи.

В публікації Financial Times йдеться про можливу політику Дональда Трампа щодо України після його інавгурації. Зокрема, згадується, що Трамп може спробувати примусити Україну укласти мирну угоду на умовах, вигідних Росії, або навіть відмовитися від підтримки Києва.

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Також повідомляється про складну ситуацію, в якій опинилася Європа в контексті війни в Україні. Європейські лідери стверджують, що будь-яке мирне врегулювання не повинно нав'язуватися без участі України. Однак через внутрішні політичні проблеми в окремих європейських країнах, таких як Франція та Німеччина, Європа не в змозі діяти з великою силою, щоб впливати на ситуацію.

Згадується, що більшість європейських країн разом із Великою Британією та Норвегією продовжують підтримувати Україну, хоча деякі країни, як Угорщина та Словаччина, займають іншу позицію. Водночас підкреслюється важливість чіткої заяви про готовність Європи підтримувати Україну. Макрон також наголошує на необхідності Європи брати більше відповідальності за свою безпеку.

Також зазначено, що в контексті війни в Україні є певні зміни в політиці США, зокрема через схвалення використання далекобійної зброї для ударів по Росії, що може посилити тиск на Москву.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент України Володимир Зеленський зробив заяву про переговори з РФ. Україна з Європою має розпочинати переговори про cталий мир з сильної позиції. У січні обраний президент США Дональд Трамп посилить зусилля для завершення війни.

У МЗС зробили заяву про перемовини з Росією. Питання щодо можливих перемовин України та РФ слід ставити російській стороні. Якщо Москва не хоче миру, отже, потрібно посилити на неї тиск для того, щоб примусити Кремль до миру, вважає Георгій Тихий.

Німецький канцлер Олаф Шольц оголосив про плани на перемовини з Путіним і розкрив деталі. За словами канцлера, мета подібних розмов із Путіним "завжди буде дати зрозуміти, що його внесок у припинення конфлікту полягає в тому, щоб припинити агресію і вивести війська".

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