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"На Україну жорстоко напали на Різдво": спецпредставник Трампа відреагував на атаку РФ

Руслана Заклінська
25 грудня 2024, 20:31
538
Спеціальний представник США з питань України, засудив масштабні ракетні та безпілотні удари РФ по Україні в день Різдва.
'На Україну жорстоко напали на Різдво': спецпредставник Трампа відреагував на атаку РФ
Спецпредставник Трампа засудив російські удари по Україні / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, УНІАН, скріншот з відео

Коротко:

  • США рішуче налаштовані на встановлення миру в Україні
  • Керівник Офісу президента подякував Келлогу за підтримку
  • Керівник ЦПД підкреслив, що війна Росії проти цивільних є частиною ідеології режиму Путіна

Завдавати масштабних ракетних та безпілотних ударів в день Різдва неправильно. США рішуче налаштовані втановити мир в Україні. Про це заявив спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог, якого призначив обраний президент США Дональд Трамп.

"Різдво має бути часом миру, але на Україну жорстоко напали на Різдво. Наносити масштабні ракетні та безпілотні удари в день Різдва Господнього – неправильно", - написав Келлог.

відео дня

За його словами, світ уважно стежить за діями України та Росії. Водночас Келлог наголосив, що США "як ніколи" налаштовані встановити мир в регіоні.

Реакція керівника Офісу президета України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував Келлогу за його підтримку і чесну позицію. Він зазначив, що атака РФ на Різдво є особливо цинічною.

"Російський обстріл цивільної інфраструктури на Різдво - особливо цинічний. Хоча за роки цієї війни росія довела, що вбивства цивільних людей та дітей - улюблена справа режиму путіна та командирів його армії. Світ не має бути таким", - додав Єрмак.

Заява ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що війна Росії проти цивільних осіб, вбивства, викрадення дітей і геноцид українців є невід'ємними частинами ідеології нинішнього режиму.

"Постійна пропаганда війни та насильства, а також втручання у внутрішні справи демократичних країн за допомогою інформаційних і кіберсил — це стратегія Росії. Це зло потрібно зупинити силою демократії — заради демократії та справедливості", - підкреслив Коваленко.

Масована атака РФ на Різдво - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 25 грудня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Харків потрапив під обстріл балістичних ракет. Ракетна атака тривала понад 1,5 години, а атака БпЛА продовжувалися безперервно протягом 18 годин.

Через масовану ракетну атаку Росії в Україні запровадили обмеження споживання електроенергії. Укренерго повідомило, що вживаються заходи для мінімізації негативних наслідків.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що удари були спрямовані на енергетичну інфраструктуру. У результаті обстрілів серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій, але енергетики оперативно розпочали відновлення.

Як повідомляв Главред, ворог випустив понад 70 ракет та 100 дронів по Україні, з яких більше 50 ракет і більшість безпілотників були знищені. Президент Володимир Зеленський зазначив, що головною метою атаки була українська енергетика. Він підкреслив, що Росія свідомо обрала Різдво для атаки.

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Хто такий Кіт Келлог

Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса.

Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI.

Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки.

Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу.

"Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні.

При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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