Наталка Денисенко розповіла про складну операцію чоловіка-військового

Андрій Федіничик успішно переніс хірургічне втручання.

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Андрій Федінчик переніс операцію - Наталка Денисенко розповіла про операцію чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Денисенко і Федінчик приїхали до Ужгорода, щоб чоловікові зробили операцію

Після хірургічного втручання акторка розповіла, як усе пройшло

Напередодні Різдва українська акторка Наталка Денисенко разом із чоловіком, актором і воїном Андрієм Федінчиком, опинилася в Ужгороді. Туди пара приїхала, через проблеми Федінчика зі здоров'ям.

Про це Денисенко розповіла у своєму блозі в Instagram. За її словами, в одній із клінік Ужгорода її чоловікові провели дуже складну операцію.

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"Ми приїхали до Ужгорода, а саме до клініки Антона Антоновича. Саме тут моєму чоловікові зробили дуже-дуже складну операцію. Тому декілька днів ми тут. Лікар зробив просто неймовірне. Розповім вам подробиці трішечки пізніше", - поділилася акторка.

Деталі операції вона пообіцяла розповісти пізніше, хоч і зазначила, що все пройшло успішно. Примітно, що Антон Шкіряк, якому Наталка Денисенко висловлювала подяку за його хірургічну роботу, є практикуючим нейрохірургом і онкологом.

Андрій Федінчик переніс операцію - Наталка Денисенко розповіла про операцію чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Хто така Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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