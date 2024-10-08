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Цей "Рамштайн" може стати останнім. Чого чекати від зустрічі в Берліні

Яна Ставська
8 жовтня 2024, 23:55
146
Заселення у форматі "Рамштайн" мало відбутися в Берліні 12 жовтня - уперше на рівні лідерів країн. Але Байден, який мав головувати на зустрічі, відмовився від поїздки. Як його неучасть позначиться на результатах?
Цей 'Рамштайн' може стати останнім. Чого чекати від зустрічі в Берліні
Рамштайн у Берліні - яким він буде без Байдена? / Колаж Главреда. Фото: ОП, ілюстративне фото instagram.com/libkos

Цієї суботи, 12 жовтня, у Берліні відбудеться засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн". Зустріч, за словами Зеленського, має стати особливою - хоча б тому, що вона вперше пройде на рівні лідерів країн. Але вже у вівторок, 8 жовтня, стало відомо, що Байден, який мав очолити зустріч, до Німеччини не приїде.

Подію, що готується, затьмарюють чутки в ЗМІ, що Захід і Україна нібито бачать можливими переговори з Росією щодо припинення бойових дій в обмін на надання Україні гарантій безпеки від членів НАТО.

Про це докладніше читайте в матеріалі НАТО в обмін на території: що нав'язують Україні і чим небезпечний сценарій.

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Крім того, на думку деяких аналітиків, ця зустріч взагалі може стати останньою, якщо президентські вибори в листопаді виграє Дональд Трамп - відомий прихильник Путіна і плану "закінчення війни за 24 години".

Главред розбирався, чого чекати від "Рамштайна" в суботу і як на результати зустрічі вплине відсутність ключового учасника - президента США.

Байдена не буде. Як його відсутність позначиться на зустрічі

За лічені дні до початку зустрічі Білий дім викотив заяву, що Байден на зустріч не приїде. За повідомленням ЗМІ, американський президент мав у Берліні зустрітися з Макроном, Шольцом і Старкером і, крім іншого, "дати важливий сигнал" Україні. Звісно, тепер усі ці зустрічі під великим питанням - як і головування США на самому засіданні.

Цей 'Рамштайн' може стати останнім. Чого чекати від зустрічі в Берліні
Байден пропустить низку важливих зустрічей у Німеччині / Фото: ОП

Український президент теж покладав великі надії на зустріч з американським і європейськими лідерами, щоб, знову ж таки - з чуток ЗМІ, презентувати свій план перемоги закінчення війни.

"Зеленський сподівався вмовити союзників дати Україні можливість на прорив уже цієї осені, хоча, звісно, військової та політичної перспективи навіть не існувало. Домовленості про подальшу підтримку України могли б датися взнаки в наступні роки виснажливої війни", - пояснив політичний оглядач Віталій Портников.

Наразі під питанням залишаються чимало важливих зустрічей, на яких обговорювалися найактуальніші питання зовнішньої політики, констатував він.

Однак у лідерів ще є шанс зустрітися якраз після виборів - після 5 листопада.

"Якщо Байден не проведе цих зустрічей, постане питання, як узгоджуватимуться всі ці наміри американської адміністрації з лідерами Європи, і чи будуть вони взагалі (узгоджені) до президентських виборів. Можливо, вони зустрінуться вже після 5 листопада, коли ім'я нового президента буде відоме і почнеться процес передачі справ", - припустив Портников.

Атмосфера напередодні "Рамштайну", м'яко кажучи, напружена

Цей 'Рамштайн' може стати останнім. Чого чекати від зустрічі в Берліні
Трамп може перекреслити всю політику США щодо України / Фото: УНІАН

Дедалі більше міжнародні політичні події останніх місяців нагадують траурні заходи - США і Європа, а також Україна готуються до того, що перемогти на американських виборах у листопаді 2024 року може Дональд Трамп. Майже всю передвиборчу кампанію він вибудував на антиукраїнських меседжах. І експерти не сперечаються, що Трамп просто "згорне" Україні допомогу, намагаючись у такий спосіб всадити Київ за стіл переговорів із Москвою.

Такої ж думки Віталій Портников. Він припустив, що в разі обрання Трампа це засідання взагалі ризикує стати останнім.

"Відсутність Байдена - це, звичайно, зовсім інший перебіг подій. Уявімо собі, як потім узгодити графіки майже 50 лідерів держав-урядів у форматі "Рамштайн", яка, можливо, буде останньою зустріччю в такому форматі, якщо в листопаді новим президентом стане Трамп", - висловився аналітик.

Прямі переговори з Путіним. Уже є перший "дзвіночок"

Цей 'Рамштайн' може стати останнім. Чого чекати від зустрічі в Берліні
Шольц уже згоден на переговори з Путіним / Фото: ОП

8 жовтня неназваний німецький чиновник у коментарі Reuters підтвердив, що Шольц готовий переговорити з Путіним, якщо йтиметься про "справедливий і стійкий світ".

До цього у ЗМІ траплялися повідомлення, що відомство федерального канцлера може готувати першу з 2022 року телефонну розмову Шольца з російським диктатором. Хоча Москва, говорив Пєсков, поки що такого запиту не отримувала.

І все це на тлі плану Шольца із заморозкою війни, що сплив минулого місяця через жовту пресу, - він передбачає передачу окупованих територій Росії.

Нагадаємо, що Німеччина - у трійці країн разом зі США за наданими обсягами військової допомоги. Такі активні пошуки Берліном миру "за будь-яку ціну" викликають, щонайменше, тривогу.

Цей 'Рамштайн' може стати останнім. Чого чекати від зустрічі в Берліні
Як НАТО допомагали Україні / Інфографіка: Главред

Підсумки "Рамштайну". Яких звісток чекати з Берліна?

Виходячи з повідомлень ЗМІ, серед іншого, члени "Рамштайну" обговорюватимуть не тільки питання подальшої військової та фінансової підтримки України, а й її майбутнє в НАТО і пошук допустимої моделі нових гарантій безпеки в разі заморожування бойових дій.

За словами Портникова, було б ідеально, якби за результатами зустрічі США хоча б продемонстрували зміни своєї категоричної позиції щодо України.

"Залишається ще питання НАТО. Хоча б запрошення до НАТО. Зміна американської позиції і пошук моделі гарантій у наступні роки від ядерних держав-членів НАТО могли б стати вагомим сигналом для Путіна, що, незважаючи на його готовність продовжувати російсько-українську війну в найближчі роки, він все одно не зможе окупувати всю українську територію", - висловився він.

Цей 'Рамштайн' може стати останнім. Чого чекати від зустрічі в Берліні
Навряд чи "Рамштайн" буде проривним / Фото: УНІАН

Загалом аналітики з приводу надання Україні запрошення до НАТО дуже скептично налаштовані. Політолог Петро Олещук підкреслив, що позиція Вашингтона не змінилася - США все ще бояться прямого зіткнення з Москвою.

Особливо дискусійним залишається задіяння 5 статті, якщо Україна раптом-таки вступить до Альянсу за наявності окупованих РФ територій.

"Питання не в кордонах, питання в тому, що США не хочуть брати на себе зобов'язання воювати за Україну НІ ЗА ЯКИХ УМОВ, що неодноразово офіційно оголошували у Вашингтоні. США просто не хочуть, щоб навіть гіпотетично виникала можливість, що вони будуть змушені воювати за Україну. І саме тому вони проти вступу України до НАТО", - підкреслив Олещук.

Також під великим питанням залишається прийняття Заходом Плану перемоги Зеленського, який президент хоче показати європейським лідерам. Тим більше, що, судячи з реакції в пресі, Вашингтон зустрів його дуже прохолодно.

У підсумку, через скасування участі Байдена в "Рамштайні", щось прогнозувати стає дедалі складніше, але можна вже констатувати точно, що ця зустріч навряд чи стане "проривною" у сенсі політичних посилів.

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Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

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