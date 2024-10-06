У НАТО готують конкретні кроки для вступу України до альянсу: у WP розкрили деталі

Зараз Зеленський і його команда активно намагаються переконати Байдена підтримати план перемоги.

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Коли Україна вступить до НАТО / колаж: Главред, фото: ОПУ, Вікіпедія

Президент України Володимир Зеленський представить план перемоги на зустрічі контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". На цьому саміті, який пройде за участю президента США Джо Байдена, очікуються нові кроки в підтримці України.

За словами західного дипломата, країни НАТО розглядають можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки на шляху до майбутнього членства в альянсі. Хоча такі заходи можуть не задовольнити термінові запити Києва, це стане важливим сигналом для України, йдеться у виданні The Washington Post.

Проте українські чиновники висловлюють побоювання, що президентські вибори у США, які наближаються, можуть поставити під сумнів подальшу допомогу у сфері безпеки.

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Зеленський і його команда активно намагаються переконати Байдена підтримати план перемоги, який міг би стати важливою частиною його політичної спадщини. Однак Білий дім уникає рішень, які можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів.

В умовах триваючих бойових дій і труднощів на фронті, українська громадська думка поступово змінюється. Хоча Київ не має наміру поступатися своїми територіями, все більше українців готові до тимчасових компромісів, якщо вони забезпечать членство в НАТО або гарантії безпеки від союзників.

Які країни входять до "Рамштайну" / Інфографіка: Главред

Росія повернула собі наступальну ініціативу на лінії фронту, а Україна поспішає поповнити свої поріділі ряди мобілізаційною кампанією. Несподіване транскордонне вторгнення України в Курську область Росії влітку стало для неї підйомом бойового духу всередині країни і заявою союзникам про те, що вона все ще здатна здобути перемогу на полі бою.

Однак цей наступ значною мірою застопорився, тоді як Україна продовжує втрачати позиції у своїх східних регіонах, включно з містом Вугледар, яке було захоплено тільки на цьому тижні.

Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"? Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України". У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розкрив плани на новий Рамштайн. У жовтні, коли відбудеться нове засідання контактної групи Рамштайн, разом із країнами-партнерами потрібно буде визначитися з питання посилення тиску на РФ, щоб установити справедливий мир.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про вступ України до НАТО. Україна може стати членом НАТО, попри те, що деякі її території залишаться окупованими. У випадку України існують способи розв'язати проблему застосування статті про колективну безпеку.

Що відомо про вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

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