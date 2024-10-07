НАТО в обмін на території: що нав'язують Україні та чим небезпечний сценарій

Захід активно зондує ґрунт для завершення війни в Україні в рамках сценарію, який викликає великі питання.

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У НАТО можуть розглядати "німецький сценарій" для України - FT / Главред

Можна довго сумніватися в боєздатності та рішучості НАТО, але за період повномасштабної війни Росія жодного разу не посміла втілити свої найпараноїдальніші військові погрози проти країн західного світу. І, незважаючи на очевидну кризу європейської архітектури безпеки, військова "парасолька" Альянсу є доволі вагомим аргументом, що лишається на олівці будь-якого противника Заходу. Саме тому вступ до блоку залишається однією з пріоритетних цілей України.

НАТО не наважується прийняти Україну до своїх лав, поки Київ протистоїть Москві на полі бою. Альянс побоюється військового протистояння з Росією і не може дати відповідь на конкретне запитання про те, коли Україну запросять до блоку.

Минулий тиждень ознаменувався спалахом дискусій про Україну в Альянсі. Новинне тло було забите повідомленнями про візит нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, публікаціями в Financial Times, інтерв'ю Єнса Столтенберга та іншими заявами.

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Кульмінацією стала стаття британських журналістів про те, що Україні можуть запропонувати вступити до НАТО в кордоних лише тих територій, які Київ контролює на даний момент. Дійшло навіть до заяви президента Володимира Зеленського, який прокоментував ініціативу.

Що вирішили запропонувати Україні, як реагує Банкова і в чому небезпека сценарію - розбирався Главред.

Байден допоможе вступити Україні в НАТО?

Усе почалося з публікації британської газети Financial Times, у якій журналісти написали, що президент США Джо Байден до кінця своєї каденції може пролобіювати заявку України на вступ до НАТО.

"Західний чиновник, поінформований про перемовини Зеленського у Вашингтоні, сказав, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися просувати статус заявки України на членство в НАТО до того, як він залишить посаду в січні", - написали в FT та натякнули, що питання можуть обговорити вже 12 жовтня на зустрічі в Рамштайні, де будуть присутні Джо Байден, Володимир Зеленський, Олаф Шольц і лідери інших країн, які підтримують Україну.

Публікація доволі дивна. Раніше Байден не виступав на підтримку конкретних кроків і "дорожньої карти" щодо вступу Києва до НАТО. А тут раптом наприкінці своєї президентської каденції він, на думку британців, може змінити думку. Причому в ситуації, коли у Білому домі незабаром буде новий президент.

Що конкретно може запропонувати Байден

Схоже, журналісти FT у своєму матеріалі написали про те, що Байден спробує переконати союзників, щоб влітку 2025 року на саміті в Гаазі вони розглянули питання запрошення України до НАТО, але без дати, розповів Главреду голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

"Гадаю, журналісти натякнули на те, що Байден може позитивно ставитися до запрошення України до НАТО і переконуватиме союзників щодо Альянсу в тому, щоб вони в рамках наступного саміту розглянули питання надання Києву запрошення до НАТО без дати. Таким чином, Байден передав би Камалі Гарріс позитивний сигнал щодо надання Україні запрошення до Альянсу за умови узгодження питання з іншими країнами блоку", - сказав експерт.

Байден може спробувати переконати союзників розглянути запрошення України до НАТО у 2025 році, але без дат - Романюк / Скріншот YouTube

Хто такий Юрій Романюк? Юрій Романюк - голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО". В якості експерта коментує на Інтернет-ресурсах, радіо і телебаченні питання євроатлантичної інтеграції України, дипломатії і війни Росії проти України.

Позиція Байдена ні на що не вплине

Байден може сказати, що він не проти зміни статусу заявки України до НАТО, але його позиція нічого не вирішуватиме, зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

"Подальше рішення ухвалюватиметься або Камалою Гарріс, або Дональдом Трампом. Для Гарріс це - хороший пас, спрямований на те, щоб вона продовжувала політику Байдена. Але яким буде її президентський курс ми не знаємо. Для Трампа це стане викликом: політику треба буде пояснити, чому він проти ідеї Байдена. Утім, Трамп може сприйняти це як дрібницю, бо здатен змінювати свою позицію як флюгер. Сьогодні в один бік, завтра - в інший, залежно від того, куди буде дути вітер", - пояснив аналітик.

"Україна, як ніколи раніше, близька до НАТО"

За два дні до Києва прибув новий генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Давній друг України і хороший дипломат, у якого, до речі, дуже непогані стосунки з Дональдом Трампом.

"Щодо членства в НАТО. Як ви знаєте, на останньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні союзники домовилися, що український шлях до членства в НАТО є незворотнім. Як я сказав, Україна, як ніколи раніше, близька до НАТО, у нас є комплексний пакет допомоги, який допомагає Україні впроваджувати реформи", - говорив Рютте на спільній із Зеленським пресконференції.

Нічого принципово нового Рютте не озвучив. Після чергових заяв з'явилася низка риторичних запитань щодо того, яким може бути шлях України до НАТО.

Проте варіанти відповідей з'явилися в західній пресі.

Україна дуже близька до вступу в НАТО, а блок допомагає Києву реалізувати реформи - Рютте / Офіс президента

"Коли є воля, є і способи знайти рішення"

Далі світ побачило інтерв'ю вже колишнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Поговорити він вирішив, знову-таки, з журналістами Financial Times.

"Є способи розв'язати цю проблему", - сказав Столтенберг, розмірковуючи про можливість України вступити до НАТО в ситуації, коли деякі території залишаються під окупацією Росії.

За його словами, 5-та стаття Альянсу в такому разі на захоплені території поширюватися не буде.

"Знову ж таки, порівнювати завжди дуже небезпечно, тому що жодні паралелі не є чіткими на 100 відсотків, але у Сполучених Штатів є гарантії безпеки Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією", - додав Столтенберг.

"Потрібна лінія, де застосовується стаття 5"

При цьому колишній секретар у якості прикладу навів Західну Німеччину, яку Східна Німеччина продовжувала вважати своєю територією.

"У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звичайно, захищало лише Західну Німеччину. Коли є воля, є і способи знайти рішення. Але вам потрібна лінія, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону", - уточнив Столтенберг.

Україна може вступити до НАТО без окупованих територій - Столтенберг / ua.depositphotos.com

"Німецький сценарій" для України

І знову з'являється публікація Financial Times. У ній ідеться про те, що на Заході розглядають сценарій, згідно з яким Україна вступить до НАТО й отримає "міцні гарантії безпеки" в обмін на фактичну згоду на контроль Росії над окупованими територіями.

У статті сказано про те, що Київ і союзники за такого сценарію не визнають "суверенітет" РФ над захопленими територіями, а просто дадуть "мовчазну згоду" на повернення земель коли-небудь шляхом дипломатії.

"Поступка землею для отримання членства в НАТО може бути "єдиною грою в місті", як сказав нам один західний дипломат, але для українців це залишається табу, принаймні публічно", - написали в FT.

Жодної торгівлі територіями - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається обмінювати території на мир. Формула миру Києва цього не передбачає.

Глава держави акцентував увагу на необхідності встановити справедливий і стійкий мир. У союзників України є можливості, щоб реалізувати план перемоги Києва.

"Усе, що зазначено в "плані перемоги" абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс, ресурс посилення, який дозволить рухатися вперед за "формулою миру". Саме в цьому наша мета, наше завдання - гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями - саме так, як передбачено "формулою миру", - уточнив Зеленський. Україна не торгує суверенітетом і територіями - Зеленський / Офіс президента України

"Україна матиме право самостійно звільняти захоплені території і за них воювати"

Якщо президентом США стане Камала Гарріс, а в Україні закінчаться військові дії, з'явиться можливість для вступу до НАТО, припустив Юрій Романюк.

"Ця схема може виглядати так: Україну приймають до Альянсу, але 5 стаття Вашингтонського договору діятиме лише на підконтрольній Києву території. В України буде право самостійно звільняти захоплені території і за них воювати. Але союзники щодо Альянсу в такі бойові дії вступати не будуть, тому що вони на це не підписувалися", - вважає експерт.

Альянс обговорює сценарії України в НАТО

В Альянсі тривають дискусії щодо того, на базі якого сценарію Україна може вступити в НАТО, сказав Валерій Клочок. Сценарій вступу Києва до Альянсу без окупованих територій раніше вже пропонував колишній генеральний секретар блоку Андерс Фог Расмуссен.

"Він (Расмуссен, - ред.) разом із Єрмаком готував безпековий компакт, який згодом було включено до Формули миру Зеленського. Саме Расмуссен пропонував такий формат участі України в Альянсі, але на Банковій виступили проти", - нагадав аналітик.

Фог Расмуссен пропонував модель вступу України до НАТО без захоплених Росією територій, але на Банковій виступили проти - Клочок / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Мета - зупинити Путіна

На думку Клочка, сценарій, який передбачає вступ України до Альянсу без захоплених росіянами територій - спроба зупинити Путіна.

І в блоці мають розв'язати питання поширення статті 5 на підконтрольні Києву території.

"Інтеграція України до Альянсу потрібна для того, щоб не дати можливості росіянам захоплювати більше територій в Україні. НАТО лише знадобиться визначитися в питанні поширення 5-ї статті на підконтрольні Києву території, бо тільки блок має повноваження ухвалювати рішення з подібних питань. Якщо знову дати Україні обіцянку про те, що вона вступить до блоку в невизначені терміни, Путін отримає додаткову мотивацію для подальшого ведення війни", - підкреслив Валерій Клочок.

Чим небезпечний сценарій "НАТО в обмін на території"

Якщо Україна піде на подібний варіант розвитку подій, з'явиться ризик того, що окуповані території вдасться повернути лише за декілька десятків років. Причому ймовірність залежатиме від величезної кількості факторів, а головне - від стійкості державності Росії.

Припинення війни за таких умов може призвести до скасування санкцій проти Росії, поверненням її у світову політичну цивілізацію і відновленням російської економіки. Усе це, м'яко кажучи, не наблизить Україну до можливості звільнення територій.

Росія може вийти зі світової ізоляції та відновити сили у разі заморозки війни / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Росія ставить перед собою за мету окупацію України, а вступ держави до НАТО і реальні гарантії безпеки з боку Заходу позбавлять її можливості повторного нападу і будь-якого впливу на українській території. Далі Київ "паровозом" вступить і до Євросоюзу. А ось Захід впливатиме на Росію через Україну. Тому Москва навряд чи погодиться з таким сценарієм.

Є сумніви і щодо "міцних гарантій безпеки" від західного світу. Декларативні заяви і реальні наміри - абсолютно різні речі. Механізмом, що реально працює, стане лише документ, у якому буде написано, що країни НАТО вступають у війну в разі перетину іноземними військами українського кордону.

Чи покладе на себе таку відповідальність Захід? Питання, на яке відповідь можна шукати дуже довго.

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