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"Збили близько півтора десятка ракет": РФ атакувала Київ "Кинджалами" та дронами - КМВА

Юрій Берендій
26 серпня 2024, 12:56
398
Начальник КМВА зазначив, що силами ППО над Києвом було знищено майже півтора десятка російських ракет, інформації про постраждалих немає.
'Збили близько півтора десятка ракет': РФ атакувала Київ 'Кинджалами' та дронами - КМВА
В КМВА розповіли про наслідки ракетного удару по Києву / Колаж Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН, alerts.in.ua

26 серпня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, росіяни атакували столицю України із застосуванням БпЛА, крилатих і балістичних ракет та ракет типу "Кинджал". Про це повідомив керівник КМВА Сергій Попко в Telegram.

За його словами, масована комбінована атака на Україну розпочалася близько третьої години ночі з атаки значної кількості ударних БпЛА. Близько десяти таких безпілотників типу "Shahed", наблизилися до Києва з різних напрямків.

"Але силами і засобами протиповітряної оборони всі ворожі безпілотні апарати були знищені ще на підступах до міста", - наголосив він.

відео дня

Попко також зазначив, що близько 5-ї ранку Повітряні Сили України повідомили про виліт 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. ВМС України зафіксували вихід у море чотирьох ракетоносіїв "Калібр", які могли здійснити до 28 ракетних запусків. Додатково ворог підняв шість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 і три МіГ-31К з ракетами "Кинджал". Крім цього, були зафіксовані пуски балістичних ракет з Криму та західних областей Росії.

За попередніми даними, основною ціллю складної комбінованої атаки, яка включала численні крилаті, балістичні, аеробалістичні ракети та ударні дрони, були інфраструктурні об’єкти.

"На Київ крилаті ракети заходили після складних маневрів, дуже щільними групами з різних напрямків. Під час атаки цих крилатих ракет, ворог випустив в напрямку столиці поспіль кілька балістичних ракет, в тому числі і аеробалістичний "Кинджал"", - написав Попко.

За його даними, засобами протиповітряної оборони було збито близько півтора десятка ракет. Він додав, що Повітряні Сили уточнять тип та кількість у своїх звітах.

Прямо зараз триває атака на Київ ударних БпЛА з різних напрямків. Воїни ППО з ночі вже знищили загалом приблизно півтора десятка ворожих безпілотників, які прямували на столицю. Повітряна тривога в Києві триває вже понад 6 годин.

За оперативними даними, у Києві на цей момент немає руйнувань та постраждалих. Проте через ракетну атаку "Укренерго" ввело екстрені відключення електроенергії, що призвело до перебоїв з електропостачанням у багатьох районах столиці.

"Тому я видав розпорядження щодо розгортання по Києву усіх Пунктів Незламності. Енергетики працюють, щоб повернути світло в домівки киян. Не панікуйте і зберігайте спокій. Ситуація контрольована! Ми неодмінно подолаємо всі труднощі і Перемога буде за нами!", - резюмував начальник КМВА.

'Збили близько півтора десятка ракет': РФ атакувала Київ 'Кинджалами' та дронами - КМВА
Звідки РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Що відомо про ракету "Кинджал"

Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу.

Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

Масований ракетний удар по Україні 26 серпня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вранці 26 серпня російські окупанти здійснили масований ракетно-дроновий удар по Україні. Внаслідок обстрілу постраждало 15 областей України, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У Луцьку, внаслідок ранкової атаки, було пошкоджено житловий будинок, одна людина постраждала, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Всі необхідні служби працюють на місці.

Внаслідок масованої атаки дронами та ракетами по Україні, що сталася вранці 26 серпня, у кількох містах виникли серйозні перебої з електропостачанням. Пізніше "Укренерго" розпорядився ввести екстрені відключення електрики по всій країні.

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