РФ вдарила ракетами по дамбі Київської ГЕС: в РНБО відповіли, чи є загроза прориву

В РНБО наголосили, що загрози прориву дамби Київської ГЕС немає, адже зруйнувати даний енергооб'єкт із застосуванням ракет неможливо.

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Чи є загроза прориву Київської ГЕС внаслідок російського обстрілу / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Російські окупаційні війська в ході масованої ракетної атаки по Україні завдали удару по дамбі Київської ГЕС, що знаходиться неподалік від міста Вишгород. Про те, чи є загроза прориву дамби Київської гідроелектростанції розповів у своєму Телеграм-каналі очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, загрози прориву Київської греблі після російського обстрілу немає.

"Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини", - зазначив він. відео дня

Коваленко наголосив, що ціль росіян полягає в тому, щоб інформаційно використати цю тему для нагнітання паніки всередині України.

Варто зазначити, що за даними голови Київської ОВА Руслана Кравченка, внаслідок російського ракетно-дронового удару 26 серпня було пошкоджено 2 енергооб'єкти на території області.

Що відомо про Київську ГЕС Київська гідроелектростанція - гідроелектростанція на річці Дніпро у Вишгороді, Київська область, повідомляє Вікіпедія. Гребля завдовжки 288 м створює Київське водосховище з метою виробництва гідроелектроенергії та судноплавства за допомогою шлюзу на греблі. Перший з 20 генераторів електростанції був введений в експлуатацію в 1964 році, а останній - в 1968 році. Разом з Київською гідроакумулюючою електростанцією вона створює гідроенергетичний комплекс. Експлуатується компанією "Укргідроенерго".

Удар по Україні 26 серпня - що відомо про наслідки російського обстрілу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, сьогоднішня ранкова атака стала однією з найбільших за весь час нинішньої війни Росії проти України. Зараз ведеться ліквідація наслідків. Президент Володимир Зеленський поділився подробицями обстрілу у своєму Telegram.

26 серпня російські окупанти здійснили масований ракетний удар по Україні, зокрема атакувавши Київ за допомогою БпЛА, крилатих, балістичних ракет та ракет типу "Кинджал". Про це повідомив керівник КМВА Сергій Попко.

У понеділок, 26 серпня, РФ, після тривалої паузи, завдала масованого комбінованого далекобійного удару, використовуючи дрони, крилаті, керовані та високошвидкісні ракети наземного, повітряного та морського базування. За даними Defense Express, тільки ударних дронів-камікадзе було понад 80 одиниць.

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