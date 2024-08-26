Це була наймасованіша атака, РФ запустила 127 ракет і 109 дронів – Повітряні сили

Окупанти 26 серпня завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Збити вдалося 102 ракети і 99 безпілотників.

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РФ запустила 127 ракет і 109 дронів по Україні 26 серпня/ колаж: Главред, фото: ДСНС України в Одеській області, міноборони РФ

Країна-агресорка Росія у понеділок, 26 серпня, завдала по Україні наймасованішого удару ракетами і дронами. Російські окупанти запустили 127 ракет і 109 ударних безпілотників.

Про це повідомив командувач Повітряних сила ЗСУ Микола Олещук. Він зазначив, що ворог цілився по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави.

"У ніч на понеділок 26 серпня 2024 року російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування. Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА", – йдеться у повідомленні. відео дня

Загалом окупанти запустили по нашій державі:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС;

28 крилатих ракет "Калібр";

3 крилаті ракети Х-22;

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

109 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Що відомо про ракету Х-101 Х-101 – стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м, пише Вікіпедія. За підрахунками Forbes, одна ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів.

Що відомо про ракету Х-101/ Інфографіка: Главред

Українській ППО вдалося збити 99 безпілотників і 102 ракети:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

1 крилату ракету Х-22;

99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

"Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два – перетнули державний кордон з республікою білорусь", – зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удар РФ по Україні ракетами і дронами 26 серпня – що відомо

Країна-агресорка Росія масовано вдарила ракетами і дронами по Україні в понеділок, 26 серпня, запустивши десятки ракет і дронів. Для удару вперше за тиждень російські кораблі вийшли з Новоросійська, пише Defense Express.

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль назвав наслідки ракетного удару РФ 26 серпня. Він зазначив, що під ударом опинилися 15 областей. Шмигаль наголосив, що голови ОВА отримали завдання за необхідності розгорнути для населення "Пункти незламності".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки ракетного обстрілу. Сьогоднішня ранішня атака стала однією із наймасштабніших за всю історію теперішньої війни Росії проти України. Наразі триває ліквідація наслідків, зазначив він.

Також повідомлялося, що РФ вдарила ракетами по дамбі Київської ГЕС – в РНБО відповіли, чи є загроза прориву. В РНБО наголосили, що загрози прориву дамби Київської ГЕС немає, адже зруйнувати даний енергооб’єкт із застосуванням ракет неможливо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів дуже важливе засідання Ставки. На засіданні обговорювали наслідки одного з найбільших обстрілів України, а також ситуацію на фронті.

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