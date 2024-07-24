В ЄС заспокоюють США щодо плану виділення 50 мільярдів для України - Bloomberg

У США висловлюють занепокоєння через план "Великої сімки" щодо використання прибутків з активів російського Центрального банку для надання Україні допомоги.

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Члени Євросоюзу все ще працюють над рішенням щодо виділення Україні допомоги з заморожених активів РФ / Колаж: Главред, фото: flickr

У Європейському союзі запропонували країнам-членам два варіанти заморожування активів країни-агресора на довший період. Однак у США висловлюють стурбованість щодо цього.

Як повідомляє Bloomberg, зараз блок працює над тим, щоб заспокоїти Штати в питанні використання прибутків з цих активів для допомоги Україні в розмірі близько 50 мільярдів доларів.

Як йдеться в проєкті документа, є два варіанти: безстрокова іммобілізація активів, яка буде переглядатися через регулярні проміжки часу, або подовження періоду пролонгації, наприклад, до 18, 24 або 36 місяців.

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Американський чиновник зазначає, що досі невирішеним питанням у поточних дискусіях є отримання гарантій ЄС щодо режиму санкцій. Але він сподівається на те, що угода буде досягнута, адже мета все ще полягає в тому, щоб отримати ці гроші до кінця року.

Журналісти видання стверджують, що для заспокоєння Вашингтону європейські чиновники вказують американським політикам на дію санкцій проти Росії з 2014 року після вторгнення до Криму. Окрім цього до спільної заяви лідери ЄС включили слова про те, що "російські активи повинні залишатися заблокованими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує збитки, завдані цією війною".

Деякі дипломати все ще залишаються впевненими в тому, що США приймуть європейські запевнення щодо стабільності режиму санкцій. Але інші скептично налаштовані щодо досягнення достатнього прогресу в найближчі місяці з огляду на складність цього інструменту.

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Рішення ЄС в контексті України - останні новини

Нагадаємо, нещодавно голова Євроради Шарль Мішель, відповідаючи на таємний лист премʼєра Угорщини Віктора Орбана, заявив, що ЄС не уповноважував його на переговори щодо російсько-української війни.

Раніше в Євросоюзі повідомлили, що Україна продовжить шукати шляхи, щоб провести мирну конференцію за участю Росії, але не на умовах кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Напередодні на пленарному засіданні 17 липня Європарламент більшістю голосів схвалив резолюцію щодо підтримки України. В ній також засуджуються неузгоджені зовнішньополітичні дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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