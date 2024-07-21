Зеленський заговорив про швидке завершення 'гарячої фази' війни: про що йдеться

Президент навіть допустив переговори з Путіним, якщо Росія згодна до припинення боїв у форматі, який було обговорено на Саміті миру.

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Зеленський допустив переговори з Росією за підтримки Заходу / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України

Президент Володимир Зеленський упевнений, що "гарячу стадію" війни в Україні можна завершити за підтримки Заходу вже наприкінці 2024 року.

Але, сказав він в інтерв'ю BBC, усе має завершитися на справедливих для України умовах.

"Я вважаю, якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, за форматом саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни, ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовий у будь-якому разі", - відповів глава держави. відео дня

Якщо цей план призведе до завершення гарячої стадії війни, "це буде дуже правильно і сильно".

"Але план має бути об'єднаний із партнерами... Це залежить і від їхнього бажання, щоб ніхто не грався у свої ініціативи закінчення війни. І це потім буде залежати від партнерів, які будуть тиснути на Росію - щоб Росія погодилася сісти і замислитися про закінчення війни", - пояснив Зеленський.

При цьому це "не означає відвоювання всіх територій", зазначив Зеленський. Він вірить, що повернути захоплені Росією землі можна "силою дипломатії".

"Так, треба бути сильними на полі бою. Бажано не відступати, бажано стояти, а ще бажаніше піти на кроки, які послаблять Росію. Вона почне відступати. Це просто дасть вам сильніші позиції за столом переговорів. Але це не означає, що необхідно повертати всі території виключно зброєю. Я вважаю, що можна домовитися і про врегулювання дипломатичне", - додав Зеленський.

На запитання журналіста, чи готовий Зеленський особисто обговорювати з Путіним завершення гарячої фази війни, президент відповів, що тільки в разі, якщо сама Росія "готова проговорювати цей план і домовлятися про завершення війни згідно зі статутом ООН, вирішувати ті кризи, які вона принесла".

"Тоді ми будемо готові говорити разом із партнерами і представниками Росії. І чи буде це Путін, чи ні... яка різниця?! Давайте чесно. Якщо ми хочемо закінчити війну і в нас є всі сили для цього, і якщо світ буде об'єднаний навколо України - ну що ж, ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує", - сказав Зеленський.

Другий саміт миру - що про нього відомо Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей. За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки. У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки. У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом. Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Переговори з Росією - останні новини

Відомо, що Путін не зацікавлений у чесних мирних переговорах на будь-яких умовах, крім російських. Натомість безкомпромісні умови Кремля для ведення діалогу - рівнозначні капітуляції України, зазначали експерти Інституту вивчення війни.

Як писав Главред, колишній радник експрезидента США з питань нацбезпеки Джон Болтон розкритикував заяву Дональда Трампа, який стверджував, що "принесе світові мир", говорячи про війну в Україні. Дональд Трамп напередодні, спілкуючись із Зеленським, заявив, що "покладе край війні". А це, на думку Болтона, "погані новини" для України.

До цього аналітики прогнозували, що виснаження Росії в техніці досягне критичної точки 2025 року. Уже до кінця літа ЗС РФ, найімовірніше, перейдуть в оборону.Це пояснює поспіх Путіна посадити Україну за стіл "переговорів".

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