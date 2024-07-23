На скільки років може затягнутися війна в Україні: Жданов описав два сценарії

Війна може закінчитися раптово, якщо еліти в РФ усунуть Путіна. Крім цього, закінчення війни може пришвидшити Захід, якщо дасть нам достатньо зброї.

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На скільки років може затягнутися війна в Україні/ колаж: Главред, фото: Главред, ОК "Захід", 43 окрема механізована бригада

Термін, упродовж якого ще може тривати війна в Україні, залежить від того, як далі розвиватимуться події. Можливі два сценарії. Перший стосується того, скільки витримає країна-агресорка Росія і чи не станеться там палацовий переворот, другий – скільки ще часу Захід буде готовий продовжувати цю війну і коли він втомиться.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов під час чату на Главреді. Він наголосив, що зараз багато залежить від Заходу й від того, наскільки західні держави готові продовжувати цю війну.

"Тому що ми воюємо не за свій рахунок, а за рахунок Заходу. І постачання озброєння, і фінансування – це все війна за рахунок західних країн", – наголосив експерт.

Він наголосив, що варто звернути увагу на два критерії. Перший – скільки витримає Російська Федерація. Адже в РФ може статися що завгодно, і в найкращих традиціях Російської імперії може статися палацовий переворот.

"Думаю, подушки в Кремлі ще є, виделки в їдальні є, отрута теж є (у них ще хімічні інститути з виробництва вірусів залишилися, отже, отрути теж зможуть виробити). У найкращих традиціях Російської імперії можуть ліквідувати імператора, такий варіант ніхто не скасовував. Еліти можуть змінити Путіна (тоді навіть з'явиться образ цапа-відбувайла), прийти до Заходу і сказати: "Хлопці, це він винен, він довів". І тоді РФ зробить два кроки назад і почне все з чистого аркуша. Нові еліти віддадуть усе, скажуть, що їм чужого не треба, попросять зняти санкції, мир-дружба-жвачка, і все спочатку", – пояснив Жданов.

За його словами, у цьому випадку війна може закінчитися раптово.

Другий критерій – коли втомиться Захід тягнути цю лямку, розуміючи, що це може бути нескінченний процес.

"Як мінімум на три-п'ять років точно Росії вистачить, так оцінили в НАТО її запаси техніки та озброєння. Але не відомо ще, хто і як буде підтримувати Росію, крім тих країн, які вже підтримують її. А у Заходу є, як кажуть шулери, "два тузи в рукаві". Він може дати нам стільки озброєння і такого, що питання розгрому російської армії на полі бою стане риторичним", – підсумував Жданов.

Дивіться відео чату з Олегом Ждановим, де він спрогнозував подальший хід війни:

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше Олег Жданов розповів, що буде, якщо окупанти дійдуть до Покровська і чи є загроза для Дніпра. Зараз на Покровському напрямку ЗСУ вимотують противника і відходять на рубіж оборони, але поки що не дійшли до цього рубежу.

Також Жданов назвав 2 сценарії у разі перемоги Трампа і зазначив, що Трамп може "перекрити кисень" для України. Якщо Трамп переможе на президентських виборах у США, він першочергово вимагатиме негайного припинення вогню і початку переговорного процесу, вважає експерт.

Нагадаємо, РФ вгатила по критичній інфраструктурі Сумщини під час нічного удару по Україні. Окупанти запустили вісім "Шахедів" та одну ракету Х-69. Захисникам України вдалося збити сім ворожих дронів. Ракета також не долетіла до цілі.

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