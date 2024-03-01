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ЗРК підірвали разом з екіпажем: у Бєлгородській області вдарили по окупантах

Олексій Тесля
1 березня 2024, 14:41
Вартість знищеного ворожого комплексу становить близько $15 млн, зазначили в ГУР.
Скріншот
Завдано удару по ЗРК РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Головне управління розвідки Міністерства оборони України успішно уразило 29 лютого російський ракетно-гарматний комплекс "Панцир С-1" у Бєлгородській області.

Про це йдеться в повідомленні ГУР. Також публікується відео удару по військовій техніці РФ.

"Атака на ворожий засіб протиповітряної оборони сталася поблизу населеного пункту Головчине Грайворонського району Бєлгородської області. Після влучання "Панцир" виведено з ладу, а його екіпаж зазнав санітарних втрат - поранень зазнали два російські окупанти", - повідомили в ГУР.

У спецслужбі зазначають, що вартість знищеного ворожого комплексу становить близько $15 млн, він призначений для прикриття військових і військово-промислових об'єктів.

Дивіться відео - у РФ атаковано комплекс "Панцир С-1":

Що таке Панцир-С1

Російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного і морського базування. Боєзапас: 12 ракет. Гарматне озброєння: встановлюються 2 спарені 30-мм зенітні гармати 2А38М, пише Вікіпедія.

Атаки в Бєлгородській області

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Бєлгороді вибухи ракет ППО РФ: уламки вдарили по житлових будинках, є поранені. Очевидці викладали в Мережі кадри із записом потужних вибухів, які гриміли в Бєлгороді.

Як раніше повідомлялося, Сили оборони вдарили по військових РФ у Бєлгороді. Неефективна робота ППО РФ призвела до жертв і завдала руйнувань цивільній інфраструктурі Бєлгорода.

Також спікер Української добровольчої армії "Юг" Сергій Братчук зазначив, що Сили оборони України можуть завдати удару по аеродрому на території Ростовської області Росії. За його словами, саме з цього аеродрому вилітають літаки, які обстрілюють українські міста.

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Панцир ГУР війна Росії та України Білгородська область
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