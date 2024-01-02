УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Бєлгороді вибухи ракет ППО РФ: уламки вдарили по житлових будинках, є поранені

Олексій Тесля
2 січня 2024, 12:27
Очевидці викладали в Мережу кадри із записом потужних вибухів, які гриміли в Бєлгороді.
Бєлгород
У Бєлгороді прогриміла серія вибухів / Telegram

У російському Бєлгороді вранці 2 січня прогриміли вибухи, в місті є руйнування в результаті падіння уламків.

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів у місті прогриміли сильні вибухи, після чого була оголошена повітряна тривога.

При цьому місцевих жителів закликали залишатися вдома і не підходити до вікон. "Над областю голосно", - говорилося в повідомленнях.

відео дня

У той же час очевидці викладали в Мережі кадри із записом потужних вибухів, які гриміли в Бєлгороді. Разом з тим багато жителів скаржилися на те, що під час повітряної тривоги багато міських укриттів виявилися закритими.

Також з'явилася інформація про пуски ракет ППО і падіння уламків прямо на вулиці і будинки в Бєлгороді. Уточнюється, що уламки вдарили по житлових будинках, автомобілях і вулицях міста.

За заявою місцевої влади, над Білгородом Російська ППО нібито збила 4 повітряні цілі "на підльоті до міста".

За попередніми даними, в результаті падіння уламків після роботи російського ППО є один потерпілий, він знаходиться у важкому стані.

"Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО - збито 4 повітряних цілі на підльоті до міста", - повідомив місцевий губернатор В'ячеслав Гладков.

Дивіться відео - вибухи в Бєлгороді в результаті роботи ППО РФ:

Screenshot
/ Скріншот

Як раніше повідомлялося, Сили оборони вдарили по військових РФ у Бєлгороді. Неефективна робота ППО РФ призвела до жертв і завдала руйнування цивільній інфраструктурі Бєлгорода.

Також речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що Сили оборони України можуть нанести удар по аеродрому на території Ростовської області Росії. За його словами, саме з цього аеродрому вилітають літаки, які обстрілюють українські міста.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Бєлгород вибух війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"РФ відповість за кожне забране життя": Зеленський відреагував на масовану атаку

"РФ відповість за кожне забране життя": Зеленський відреагував на масовану атаку

12:43 Україна
Сили ППО збили 10 "Кинджалів", 62 крилаті ракети і 35 "Шахедів" - Залужний

Сили ППО збили 10 "Кинджалів", 62 крилаті ракети і 35 "Шахедів" - Залужний

11:34 Україна
Ракетний удар РФ по Києву і Харкову: поранено 92 людини, чотири - загинули

Ракетний удар РФ по Києву і Харкову: поранено 92 людини, чотири - загинули

11:08 Україна
Всі головні новини

Популярне

Загроза захоплення Дніпра та Одеси: РФ націлилася на нові території – прогноз 10959

Загроза захоплення Дніпра та Одеси: РФ націлилася на нові території – прогноз

Проблема - не в Україні : Путін видав нову заяву про завершення війни 9685

"Проблема - не в Україні": Путін видав нову заяву про "завершення" війни

Ракетний удар РФ: у Києві горить багатоповерхівка, десятки постраждалих, є жертва 6238

Ракетний удар РФ: у Києві горить багатоповерхівка, десятки постраждалих, є жертва

Переломний момент на фронті : експерт розкрив, як F-16 визволятимуть окуповані території 5757

"Переломний момент на фронті": експерт розкрив, як F-16 визволятимуть окуповані території

Останні новини

14:08

Мурат Налчаджиоглу познайомив доньку від Ані Лорак з новою пасією

13:55

До чого синиця стукає у вікно: чому це може означати як біду, так і приємні новини

13:48

Україна успішно відбила наймасштабнішу в світі комбіновану атаку - експерт

13:44

Як вибрати манго і як його їсти: що робити, щоб не потрапити в халепу з фруктом

13:23

Неймовірна історія порятунку: бійця ЗСУ витягли з полону РФ за допомогою дронаВідео

Ракетний удар РФ: у Києві горить багатоповерхівка, десятки постраждалих, є жертваРакетний удар РФ: у Києві горить багатоповерхівка, десятки постраждалих, є жертва
12:53

"У РФ є запас ракет": експерт розповів про нові масовані атаки по Україні

12:43

"РФ відповість за кожне забране життя": Зеленський відреагував на масовану атакуФотоВідео

12:29

Китайський гороскоп на 3 січня 2024: Бику - роздратування, Дракону - нові стосунки

12:27

У Бєлгороді вибухи ракет ППО РФ: уламки вдарили по житлових будинках, є пораненіВідео

Реклама
12:20

Каструля має значення: в якому посуді виходить найсмачніша картопля

12:16

Група байкерів напала на зірку "Беверлі Хіллз"Відео

12:02

"Вкрай неприємна подія": підполковник описав наслідки, якщо Захід зупинить допомогу Україні

11:34

5 продуктів, які не слід їсти перед сном

11:34

Сили ППО збили 10 "Кинджалів", 62 крилаті ракети і 35 "Шахедів" - ЗалужнийФото

11:28

Наталія Могилевська розкрила імена донечок і натякнула на заміжжяВідео

11:18

Не за планом: ворожа ракета рознесла цілу вулицю в Росії

11:08

Ракетний удар РФ по Києву і Харкову: поранено 92 людини, чотири - загинулиФотоВідео

11:07

Церковне свято 3 січня: не бажайте нікому здоров'я і щастя в цей день

11:05

Через обстріли РФ залишилися без світла 250 тисяч осіб - "Укренерго"

11:04

Це популярне м'ятне печиво з чизкейком всередині взірвало TikTok: готуємо кращу випічка до чаю

Реклама
11:02

Данілов про удар РФ по Україні: "Поховаємо путінське фашистське утворення"

10:43

Удар РФ по Києву: сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів"

10:36

Пожежі у житлових будинках та постраждалі: У МВС озвучили деталі ворожої атаки по Київщині

10:26

Ракети йшли після дронів: у ЗСУ розкрили, чим і як РФ вдарила по Україні

09:56

Гороскоп на січень 2024: Левам пора наводити порядок, Дівам - позбавлення від рутини

09:51

У Зеленського прояснили питання щодо переговорів з РФ у разі ліквідації Путіна

09:49

27 постраждалих у лікарні, одна людина загинула: наслідки ракетної атаки по Києву

09:27

Росія рекордно б'є по Києву "Кинджалами" : їх практично неможливо збити

09:11

Вдарять морози до -15: синоптик назвала дату різкого похолодання

08:50

Гороскоп на завтра 3 січня 2024: Терезам - зміни на краще, Рибам - просити про допомогу

08:18

РФ масовано атакує Україну: у кількох областях "прильоти", є жертви

08:10

Харків - під масованим ударом, є "прильоти": 40 постраждалих, 1 загиблий

08:05

Окупанти б'ють ракетами по Києву: частина столиці залишилася без світла і води

06:51

Вночі РФ атакувала Україну дронами, спалахнули пожежі: що відомо

06:37

Куди насправді цілять окупанти своїми ракетамиПогляд

06:16

РФ запустила по Україні крилаті ракети, оголошена тривога: що відомо

03:30

ЗСУ загнали окупантів у капкан: названо плацдарм для утилізації росіян

02:40

Красуня-дочка Касселя і Белуччі побалувала фанатів свіжими фото з бойфрендом

01:24

Будуть як нові: як правильно вивести плями зі скатертин і не пошкодити їх

01 січня, понеділок
23:45

"Стосується всіх": Зеленський жорстко висловився з питання мобілізації

Реклама
23:26

Можна їсти шоколад і пити каву: 25 продуктів, які виведуть вас з новорічного похмілля

23:00

Тяжкохвора Шеннен Доерті розповіла, як пережила зради чоловіка

22:58

"Путін – тварина": Зеленський відверто назвав головне завдання України у війні

22:07

Публічно сварилися: Лопес і Аффлека зловили папараці на дорогому курорті

21:41

Загроза захоплення Дніпра та Одеси: РФ націлилася на нові території – прогноз

21:27

Яких наслідків варто чекати від закону про мобілізацію: прогноз експерта

21:10

Китайський гороскоп на січень 2024: кому із знаків зодіаку перший місяць року припаде до душі

20:56

"Були влучання": Зеленський назвав постраждалі від "прильотів" області України

20:17

Ксенія Мішина показала карколомний образ в червоно-чорних тонах

20:00

Буде набагато легше: як швидко позбутися від нудоти

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти