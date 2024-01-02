У Бєлгороді вибухи ракет ППО РФ: уламки вдарили по житлових будинках, є поранені

Очевидці викладали в Мережу кадри із записом потужних вибухів, які гриміли в Бєлгороді.

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У Бєлгороді прогриміла серія вибухів / Telegram

У російському Бєлгороді вранці 2 січня прогриміли вибухи, в місті є руйнування в результаті падіння уламків.

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів у місті прогриміли сильні вибухи, після чого була оголошена повітряна тривога.

При цьому місцевих жителів закликали залишатися вдома і не підходити до вікон. "Над областю голосно", - говорилося в повідомленнях.

відео дня

У той же час очевидці викладали в Мережі кадри із записом потужних вибухів, які гриміли в Бєлгороді. Разом з тим багато жителів скаржилися на те, що під час повітряної тривоги багато міських укриттів виявилися закритими.

Також з'явилася інформація про пуски ракет ППО і падіння уламків прямо на вулиці і будинки в Бєлгороді. Уточнюється, що уламки вдарили по житлових будинках, автомобілях і вулицях міста.

За заявою місцевої влади, над Білгородом Російська ППО нібито збила 4 повітряні цілі "на підльоті до міста".

За попередніми даними, в результаті падіння уламків після роботи російського ППО є один потерпілий, він знаходиться у важкому стані.

"Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО - збито 4 повітряних цілі на підльоті до міста", - повідомив місцевий губернатор В'ячеслав Гладков.

Дивіться відео - вибухи в Бєлгороді в результаті роботи ППО РФ:

/ Скріншот

Як раніше повідомлялося, Сили оборони вдарили по військових РФ у Бєлгороді. Неефективна робота ППО РФ призвела до жертв і завдала руйнування цивільній інфраструктурі Бєлгорода.

Також речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що Сили оборони України можуть нанести удар по аеродрому на території Ростовської області Росії. За його словами, саме з цього аеродрому вилітають літаки, які обстрілюють українські міста.

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