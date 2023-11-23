У Белгороді СБУ ліквідувала топ-колаборанта, який втік до Росії

Українські правоохоронці підрвали одного з найвідоміших колаборантів, який був гауляйтером у Харківській області.

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СБУ підірвала колаборанта у Белгороді / Колаж: Главред, фото: ресурс окупантів, facebook.com/SecurSerUkraine

У російському Бєлгороді Служба безпеки України підірвала колаборанта Олександра Слісаренка, який був одним із головних гауляйтерів під час окупації Харківської області. Про це повідомило видання LIGA.net

За інформацією від правоохоронних органів, 16 листопада його автомобіль був підірваний. Від отриманих травм Слісаренко помер. Ліквідацію воєнного злочинця провела СБУ.

Відомо, що Слісаренко працював в українських правоохоронних органах. У минулому він брав участь у подіях антимайдану в Харкові 2014 року, а згодом приєднався до терористичних угруповань на сході України. Чоловік служив у спеціальному підрозділі "Рись" терористів ЛНР у 2021-2022 роках.

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З літа 2022 року він став гауляйтером у Харківській області. Колаборант причетний до численних злочинів проти місцевого населення.

Російська влада не розголошує жодної інформації про ліквідацію Слісаренка.

Ліквідація росіян

Нагадаємо, на тимчасово окупованому Донбасі, українські військові провели точний удар із системи HIMARS, який призвів до ліквідації групи окупантів. Серед них була артистка-путіністка Поліна Менших, відома як співачка, танцівниця та актриса театру. За даними ЗСУ, удар було здійснено по будинку культури, де відбувався концерт для військових окупантів. Саме у цей час на сцені виступала Менших.

Також на Запорізькому напрямку ЗСУ ліквідували діяльність Олександра Можаєва, відомого як "казак Бабай". Можаєв був активним учасником окупації Криму та брав участь у діях загону терористів під командуванням Ігоря "Гіркіна" Стрєлкова під час конфлікту на Донбасі. Він брав участь у захопленні міста Слов'янськ. Однак згодом швидко повернувся на територію Росії, країни-агресора.

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