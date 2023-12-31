Російське ППО не врятує: стала відома можлива наступна ціль ЗСУ після Бєлгорода

Сили оборони України можуть завдати удару по аеродрому на території Ростовської області Росії, адже саме з цього військового об'єкта вилітають літаки, які обстрілюють українські міста. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
"Виявляється, що хвалена "аналогів немає" система протиповітряної оборони не працює. І аналоги їй є, і є боєприпаси, які можуть пролітати і знищувати військові об’єкти. І Росія, вільно чи мимоволі, але визнала, що всі важкі наслідки для Бєлгорода — результат їхньої роботи", — сказав він.
Сергій Братчук також наголосив, що якби Російська Федерація не розпочала повномасштабне вторгнення на територію України, то жодної загрози для Бєлгорода не було б.
"Те, що в Ростові-на-Дону вивішують банери на стадіонах на підтримку Бєлгорода, думаю, що Ростову варто приготуватися, там розташований аеродром, з якого злітають бомбардувальники, які намагаються бомбардувати наші міста й населені пункти", — каже він.
Братчук також зазначив, що протягом 2023 року стало очевидним, що російська система протиповітряної оборони (ППО) далеко не досягла тієї потужності, яку про неї стверджували.
"І в Криму, і тепер уже й на території Росії, вона пробивається, вона пробита і, як кажуть, далі буде. Тому що одне з головних досягнень цього року те, що нам вдалося перевести війну на територію Росії, звідки вона до нас і прийшла", — резюмував Сергій Братчук.
Вибухи на території Росії
Нагадаємо, як повідомляв Главред, Головне управління розвідки (ГУР) оприлюднило деталі вибуху, що стався в ніч на 16 листопада у Волгограді. За словами речника ГУР Андрія Юсова, вдалося знищити арсенал зброї, який там зберігався.
У Тамбові виникла пожежа на пороховому заводі, інцидент стався 11 листопада. Відомо, що Тамбовський завод є одним з найбільших підприємств у Росії з виробництва боєприпасів та спецхімії.
Вибухи також лунали у Рязанській області. В їх результаті зійшли з рейок 19 вагонів вантажного поїзда. Американський Інститут вивчення війни висловив припущення, що до цього інциденту може бути причетне Головне управління розвідки Міноборони України.
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