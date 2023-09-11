Під Бєлгородом прогриміла серія вибухів: в РФ скиглять, що їх атакували дрони

У Бєлгородській області країни-агресорки Росії у ніч на понеділок, 11 вересня, відбулася серія вибухів. Влада регіону одразу поскаржилася на нібито атаку безпілотників.
Про гучні вибухи повідомили спершу російські пропагандистські Telegram-канали. Зазначалося, що їх було чути після першої години ночі.
Російські пропагандисти повідомляли, нібито дрони збивали в Яковлевському районі Бєлгородської області та в місті Строїтель, яке є центром Яковлевського району.
"У Яковлівському районі було дуже гучно. Подробиці уточнюємо. Було ще кілька гучних звуків у районі міста Строїтель", – писали автори каналів.
Після цього губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявляв, нібито у Яковлівському міському окрузі спрацювала російська ППО і було збито "два БПЛА літакового типу". За його словами, постраждалих немає, а на місце виїхали усі оперативні служби.
Також Гладков сказав, що фрагменти одного з дронів нібито впали на дорогу біля приватного будинку.
Вранці 11 вересня у російському міністерстві оборони заявили, що країна-агресорка РФ нібито знищила усі дрони і припинила спробу України атакувати об’єкти на території Росії.
Вибухи в Росії
У ніч на 30 серпня у низці міст РФ пролунали вибухи. Під удар потрапив військовий аеродром у Пскові. У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.
1 вересня у РФ поскаржилися на атаку дронів в Московській та Курській областях. Мер Москви заявив, що поруч з Люберцями був збитий дрон. Губернатор Курської області заявив про атаку БПЛА. За його словами, вранці дрон атакував Курчатов.
Також 7 вересня у Ростові-на-Дону та під Москвою пролунали вибухи. Вибух з подальшою пожежею прогримів в районі штабу Південного військового округу. Крім того, "бавовна" була і в 50 кілометрах від центру Москви.
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