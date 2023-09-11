Під Бєлгородом прогриміла серія вибухів: в РФ скиглять, що їх атакували дрони

У країні-окупанті поскаржилася на нічну атаку безпілотників у Яковлевському районі.

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Під Бєлгородом прогриміла серія вибухів/ колаж: Главред, фото: Telegram

У Бєлгородській області країни-агресорки Росії у ніч на понеділок, 11 вересня, відбулася серія вибухів. Влада регіону одразу поскаржилася на нібито атаку безпілотників.

Про гучні вибухи повідомили спершу російські пропагандистські Telegram-канали. Зазначалося, що їх було чути після першої години ночі.

Російські пропагандисти повідомляли, нібито дрони збивали в Яковлевському районі Бєлгородської області та в місті Строїтель, яке є центром Яковлевського району.

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"У Яковлівському районі було дуже гучно. Подробиці уточнюємо. Було ще кілька гучних звуків у районі міста Строїтель", – писали автори каналів.

Після цього губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявляв, нібито у Яковлівському міському окрузі спрацювала російська ППО і було збито "два БПЛА літакового типу". За його словами, постраждалих немає, а на місце виїхали усі оперативні служби.

Також Гладков сказав, що фрагменти одного з дронів нібито впали на дорогу біля приватного будинку.

Вранці 11 вересня у російському міністерстві оборони заявили, що країна-агресорка РФ нібито знищила усі дрони і припинила спробу України атакувати об’єкти на території Росії.

Вибухи в Росії

У ніч на 30 серпня у низці міст РФ пролунали вибухи. Під удар потрапив військовий аеродром у Пскові. У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.

1 вересня у РФ поскаржилися на атаку дронів в Московській та Курській областях. Мер Москви заявив, що поруч з Люберцями був збитий дрон. Губернатор Курської області заявив про атаку БПЛА. За його словами, вранці дрон атакував Курчатов.

Також 7 вересня у Ростові-на-Дону та під Москвою пролунали вибухи. Вибух з подальшою пожежею прогримів в районі штабу Південного військового округу. Крім того, "бавовна" була і в 50 кілометрах від центру Москви.

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