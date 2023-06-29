"Неприємно визнавати": Буданов - про те, чому Пригожин зупинив наступ

Кирило Буданов заявив, що "кухар Путіна" не хотів привести до розвалу Росії.

https://glavred.net/politics/nepriyatno-priznavat-budanov-o-tom-pochemu-prigozhin-ostanovil-nastuplenie-10481872.html Посилання скопійоване

Буданов розповів, чому Пригожин припинив наступ на Москву / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пішов у наступ на Москву зі своїми найманцями. Однак за 200 км до Москви він припинив наступ і розгорнув всі свої війська. Пригожин не хотів привести до розвалу РФ. Про це розповів глава української розвідки Кирило Буданов Українській правді.

Він додав, що Пригожина переконали щодо того, що цей заколот може буквально "розірвати" Росію. Зробити йому це не дозволили нібито "патріотичні погляди".

"Мені неприємно це визнавати, але Євген Пригожин є патріотом Росії. Лукашенко та інші особи змогли його переконати, що своїми діями він розірве Росію. Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас в 2014 році, коли Янукович кричав, що він "легітимний", – сказав Буданов.

відео дня

Військовий заколот Пригожина в Росії

Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин, який довго конфліктує з міністром оборони окупантів РФ Сергієм Шойгу і главою Генштабу Валерієм Герасимовим, 23 червня звинуватив військове відомство в ракетному/артилерійському ударі по тилових позиціях вагнерівців. У відповідь Пригожин заявив, що його 25-тисячне угруповання Вагнер йде на Москву.

Наступного дня, 24 червня, Вагнер взяв Ростов-на-Дону. Бунтівники взяли під контроль всі військові об'єкти в місті, в тому числі і Південний військовий округ. Найманці збили декілька вертольотів окупантів ВКС РФ, які намагалися вдарити по ПВК.

Після цього Пригожин відправив колони ПВК Вагнер на Москву. Однак до столиці вони не дійшли – Пригожин в результаті перемовин, які вів від Москви Лукашенко, розгорнув свої війська назад. За підсумками було ухвалено рішення про те, що Вагнер разом з Пригожиним відправляється до Білорусі.

Згодом стало відомо про нібито затримання командувача Повітряно-космічними силами окупантів агресора Росії Сергія Суровікіна. Повідомляється, що він нібито знав про підготовку заколоту та обрав сторону Пригожина.

Інші новини: