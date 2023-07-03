Пономарьов підкреслив, що після російського диктатора Володимира Путіна президентське крісло буде розпеченим.

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Екс-депутат Держдуми спрогнозував, що буде з Росією після Путіна / Колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com, скріншот: відео Telegram

У країні-агресорці Росії будь-хто може стати наступником, якщо його призначать. Питання ймовірності, хто ним може бути. І найцікавіше питання – чи зможе цей наступник утриматися в цьому кріслі. Таку думку під час чату на Главреді висловив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов.

Як зазначив Пономарьов, після російського диктатора Володимира Путіна президентське крісло буде, м'яко кажучи, розпеченим: буде і сильна конкуренція всередині, і сильний тиск зовні.

"Не думаю, наприклад, що Легіон Свобода Росії погодиться з яким-небудь Мішустіним в якості наступника Путіна – там будуть свої думки на цю тему. Як і взагалі про доцільність збереження крісла президента Росії – є дуже великі сумніви в тому, що залишиться посада президента РФ і що залишиться сама Російська Федерація", - підкреслив екс-депутат Держдуми РФ.

Він зауважив, що зараз ми, звичайно, можемо говорити з суто політичної точки зору про те, що є прем'єр-міністр, який, згідно з конституцією, може претендувати на цю посаду в разі, якщо Путін з якоїсь причини відсторонюється від влади. Є, з іншого боку, Дмитро Медведєв в Раді безпеки, єдиний заступник Путіна, і там може виникнути якась колективна модель керівництва, хоча вона неконституційна.

"Але втриматися вони зможуть тільки в тому випадку, якщо з цим погодиться Захід. Тому що головне завдання, яке повинен буде вирішити наступник – це нормалізація відносин із Заходом. Він повинен буде припинити цю війну, вивести війська з території України, а далі з'явиться предмет для переговорів: репарації чи ні, військові злочинці чи ні, ядерна зброя чи ні, демілітаризація Росії чи ні, самовизначення регіонів чи ні тощо. Дуже багато питань. І у мене немає оптимізму на цю тему, тому що, якщо Україна не стукне кулаком по столу і не скаже: "Ні, хлопці, ми самі будемо як лідер коаліції і країна, яка проливала кров, вирішувати, що далі буде з владою в переможеній країні", Західні товариші будуть готові здати все, що можна", - сказав Пономарьов.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

В РФ вже шукають наступника Путіна

Нагадаємо, раніше генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки заявив, що російські еліти активно зайнялися пошуком наступника Володимира Путіна. Це відбувається на фоні провалів на фронті й погіршення стану здоров'я господаря Кремля. Переважна більшість в елітах розуміє, що виграти війну в Україні неможливо.

Військовий аналітик і письменник Стів Стразерс заявив, що є кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна. Він не виключив, що в разі смерті Путіна його потенційними наступниками можуть бути Сергій Іванов, колишній міністр оборони, і екс-прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який довгий час вважався близькою довіреною особою Путіна.

Як зазначив генерал-лейтенант, відставний офіцер Сухопутних військ США Бен Ходжес, незалежно від того, хто стане наступником російського диктатора Володимира Путіна на посаді президента країни-агресорки Росії, йому буде надзвичайно складно перевершити нинішнього очільника Кремля.

Дивіться чат з Іллею Пономарьовим спеціально для Главреда:

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