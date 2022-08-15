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Охочих немає йти на війну: у Росії провалили формування танкового батальйону

15 серпня 2022, 21:43

Росіяни в Нижегородській області намагалися сформувати новий танковий батальйон ще на початку липня.

Володимир Путін, російські війська
Російські війська / Reuters

У Росії не змогли сформувати новий танковий батальйон для війни проти України через брак військових.

Як повідомляє СтратКом ВСУ в Telegram, за інформацією Центру стратегічних комунікацій, росіяни в Нижегородській області намагалися сформувати новий танковий батальйон на початку липня.

Але, станом на 15 серпня, з необхідних для комплектації батальйону екіпажами 160 осіб контракт погодилися підписати менше 30.

"Сучасна дилема "другої" армії у світі, танки є, а екіпажів - немає", - зазначають у СтратКомі.

Як повідомляв Главред, в Росії тисячі військовослужбовців відмовляються виконувати накази командування і брати участь у варварській агресії проти України. Як мінімум десять солдатів 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії РФ з міста Улан-Уде відмовилися воювати в Україні і намагаються звільнитися зі служби. Командування чинить на них тиск.

Військовий експерт Олег Жданов також підтвердив, що в Росії зростає кількість військовослужбовців, які відмовляються брати участь в агресії проти України. За його даними, число військових РФ, які відмовляються їхати воювати в Україну, перевищує кількість тих, що погоджуються.

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