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Масовий бунт в армії РФ: десятки тисяч відмовників не хочуть воювати в Україні

18 липня 2022, 20:46

Правозахисники кажуть, що відмовники стали масовим явищем в російській армії.

військові РФ
Військові РФ відмовляються воювати в Україні / Фото informnapalm.org

У Росії тисячі військовослужбовців відмовляються виконувати накази командування і брати участь у варварській агресії проти України.

Як говориться в матеріалі Сurrenttime, мінімум десять солдатів 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії РФ з міста Улан-Уде відмовилися воювати в Україні і намагаються звільнитися зі служби. Командування чинить на них тиск.

Крім того, не побажали воювати в Україні і багато військовослужбовців 205-ї мотострілецької бригади в Краснодарському краї. На території їх військової частини поставили "дошку ганьби": це список понад 300 колишніх військовослужбовців (з фотографіями), які відмовилися брати участь у війні.

Правозахисники кажуть, що відмовники стали масовим явищем в російській армії. Число тих, хто відмовляється воювати з Україною, вже йде на тисячі, можливо, що і на десятки тисяч. Військові масово пишуть рапорти про наявність у них антивоєнних переконань і просять їх звільнити, каже правозахисник Сергій Кривенко. Але керівництво частин не поспішає реагувати на подібні рапорти.

Нерідко солдати РФ скаржаться на жорстокість і байдужість командування, якому не цікава доля військових.

"Ці люди готові на все. Їм не важлива життя солдата. Йому важливі його посада і його звання. Вони кажуть: "Я вас краще за всіх поховаю на лінії фронту, на лінії оборони, ніж відмовлюся від своєї посади", – написав єфрейтор Ілля Камінський, військовослужбовець 11-ї ДШБ, який як і раніше налаштований повернутися додому. - Їм не важливо. Ти для них солдат, ніхто. Їм важливо просто посаду і звання зберегти".

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Бунти в армії РФ

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти розуміють відсутність перспектив продовження агресії проти України. Про це вони говорять в розмовах з рідними.

Перехоплення розмови окупанта з Бурятії зі складу 2 десантно-штурмової бригади РФ, що дислокується в Херсонській області, з матір'ю вийшло Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами військового РФ, він не бачить сенсу в "спецоперації". Він заявляє, що ЗСУ не планують здаватися і готові захищати свою землю, російські військові роблять все можливе, щоб швидше повернутися в РФ.

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