"Виколупали лише на базі": ЗСУ захопили російський танк з живим бурятом всередині

Танк Т-72 став "здобиччю" захисників України / Фото twitter.com/zapustit_romana

Захисники України затрофеили російський танк Т-72. Вже на базі стало зрозуміло, що російська військова техніка була із сюрпризом - всередині знаходився живий бурят. Про нову "здобич" повідомили на Twitter-сторінці Майору гірше.

Бурята "виколупали" з танка лише на базі та передали співробітникам контррозвідки.

"Чек на танку не загорівся, але він мало не випав, буває. А ще прикол, що цей Т-72 затрофеїли з живим бурятом всередині, він там закрився, виколупали тільки на базі, як відбуксирували, здали конторським", - йдеться у повідомленні.

Військові показали фото бронемашини, яка тепер служитиме ЗСУ.

Танк Т-72 служитиме ЗСУ / Фото twitter.com/zapustit_romana

Як повідомляв Главред, українські тероборонівці відібрали в окупантів бойову машину піхоти, забравши її прямо з-під носа у ворога. Техніку довелося вивозити під мінометними і танковими обстрілами загарбників.

Також бійці 92-ї бригади в Харківській області захопили російську самохідну установку Акація-М з боєкомплектом.

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