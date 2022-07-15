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Число відмовників зашкалює: військовий експерт розповів про бунти в армії РФ

15 липня 2022, 11:37

Лише одиниці військових РФ погоджується підписувати згоду на участь у бойових діях.

російські військові, могили українців
Солдати РФ відмовляються воювати в Україні / Reuters

У Росії зростає кількість військовослужбовців, які відмовляються брати участь у агресії проти України, розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його даними, число військових РФ, які відмовляються їхати воювати в Україну, перевищує кількість тих, хто погоджується, повідомив він в ефірі ТСН.

При цьому експерт нагадав, що з початку війни в російських військових частинах з'явилися стенди з написом: "Вони відмовилися виконувати бойове завдання" і там з'являлися фотографії і список офіцерів і військових, які відмовилися їхати в Україну для участі у війні.

"Так ось на сьогоднішній день вони вже прибирають ці стенди, оскільки кількість тих, хто відмовився перевищує кількість тих, хто погодився", — підкреслив він.

Жданов додав, що в частинах і військових містечках тільки одиниці тих, хто погоджується підписувати згоду на участь у бойових діях. Більшість відмовляється аж до звільнення з лав Збройних сил Росії.

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Бунти в армії РФ

Раніше повідомлялося, що близько півсотні бурятських контрактників армії РФ відмовилися воювати в Україні, розірвали контракт і змогли повернутися додому. Чергова група з 150 осіб прибула в Додому 9 липня.

Як розповіла правозахисниця, голова Фонду Вільна Бурятія Олександра Гармажапова в ефірі телеканалу Freedom, на окупованій території Донбасу близько 17 осіб, серед яких тувинці, буряти, написали 3 тижні тому заяви про розірвання контракту. Начальство їх закрило в комендатурі.

"Командири роблять вигляд, що не бачать рапорти, ставлять печатки "схильний до брехні і зради" — каже правозахисниця.

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Олег Жданов війна Росії та України
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