"Начальство кончене, гроші не платять": окупанти РФ скаржаться на обман командування

Окупант скаржаться на високі втрати в Україні / Фото radiosvoboda.org, УНІАН

Російські окупанти скаржаться на високий відсоток втрат в Україні, а також на обман з боку свого командування.

Військовий РФ, який знаходиться в Харківській області, в перехопленій розмові розповів, що за документами він знаходиться в Росії - числиться стрілком-гранатометником в Ямпільському полку в Москві. Розмову окупантів оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

За його словами, в армії РФ процвітають невиплати обіцяних грошей за участь у війні. Однак говорити про це поза полком забороняється.

"Гроші мені теж не платять. Я за два місяці отримав 80 тисяч, а має вже 400 бути", - сказав він.

Окупант РФ підкреслив, що втрати загарбників в Україні досягають критичних розмірів.

"Танків вже не вистачає. Танки у мене мруть... З 30 осіб залишилося 11", - сказав він.

Крім того, російський окупант також висловив невдоволення діями начальства.

"Начальство таке кончене, *** (нецензурно, - ред.), нас *** (нецензурно, - ред.) навіть свої. Арта *** (нецензурно, - ред.), прям буває по нас. Я не думав, що після Чечні мені ось це. Це не війна - це кончене все. Я кажу, це останній раз, коли я за армію підписався", - додав окупант.

Нагадаємо, раніше російські окупанти говорили, що воювати проти українців важко.

Вони скаржаться на величезні втрати росіян і закликають не вірити тому, що говорять в пропагандистських новинах РФ.

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