"Питання життя або смерті" : в Україні назвали умову мирних переговорів з РФ

Ірина Верещук відповіла категоричною відмовою на припущення про ймовірні територіальні поступки РФ.
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прокоментувала ймовірність мирних переговорів з Росією.
Україна не збирається йти на поступки і віддавати свої території, підкреслила вона в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.
Співрозмовниця пояснила, що говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі.
"Зміна темпу може відбутися тільки тоді, коли Росія покине землі, на які вона вторглася", — вказала глава Мінреінтеграції.
Вона також відповіла категоричною відмовою на припущення про ймовірні територіальні поступки РФ.
"Українці в цьому чіткі і одностайні: ми не будемо торгувати нашим народом і частиною наших регіонів, як в Криму, так і на Донбасі. Путін націлений не тільки на землі, не маємо ілюзій, що компроміс можливий. Путін має намір знищити нас як державу. Для нас це питання життя чи смерті", — додала Верещук.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмова Росії від мирних переговорів.
На його думку, "постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".
"Терор-це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству", - заявив він.
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