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"Москва репресує українців": експосол США назвав серйозною помилкою можливі переговори з РФ

9 листопада 2022, 03:15

Джон Гербст заявив, що Україну не потрібно закликати до переговорів з РФ, їй потрібно дати більше озброєння.

Росія, Україна
Переговори з Росією будуть серйозною помилкою / Колаж фото Вікіпедія, УНІАН

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван спілкувався з радником російського диктатора Володимира Путіна із зовнішньої політики. Однак, якщо між США і Росією відбудуться переговори, то це стане серйозною помилкою. Про це заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст, повідомляє ТСН.ua.

Він акцентував увагу на тому, що з Росією не потрібно вести переговори, адже це агресор. Він закликав дати Україні ще більше зброї.

"Якщо Джейк Салліван насправді спонукав Україну просигналізувати про свою готовність до переговорів, це було б серйозною помилкою США. Москва - це агресор. Вона хоче утримати (вже захоплену – Главред) українську землю. Вона репресує українців на утримуваних землях. Україна отримує хороші досягнення у поверненні назад своєї території. Найкраща політика для США - це надсилати Україні всю зброю, яка їй необхідна, щоб це зробити", - сказав Джон Гербст.

Колишній посол додав, що Україну не потрібно переконувати в тому, що нібито необхідно посилати сигнали про готовність, щоб перерізати московський наземний міст до Криму. Адже такі сигнали лише заохотять Путіна на те, щоб продовжувати цю агресію проти України та українського народу.

Можливість переговорів між Україною та РФ

Радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван раніше висунув РФ умови для початку переговорів з Україною. Країні-агресорці Росії доведеться змиритися з тим фактом, що задля мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути усі захоплені території.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прокоментувала ймовірність мирних переговорів з Росією. Україна не збирається йти на поступки і віддавати свої території, підкреслила вона і заявила, що говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку просить українську владу продемонструвати відкритість до переговорів з РФ. Як пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела в Білому домі, ця відкритість повинна бути суто декларативною і необхідна для збереження підтримки України з боку тих держав, які побоюються затягування війни на роки.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії мирні переговори з Росією
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