Арестович розповів, чи дійсно США підштовхує Київ до переговорів до Кремля

Арестович, США , Україна / Колаж фото УНІАН

Офіційний Київ ніколи не відмовлявся від проведення мирних переговорів з РФ щодо припинення бойових дій. Однак проблема в тому, що Москва ніяк не хоче виконати умови Києва з цього приводу, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович

Саме так він прокоментував чутки про те, що Білий дім вимагає від України публічно продемонструвати відкритість до переговорів з Кремлем.

Арестович каже, що такі чутки всього лише "інформаційна кампанія". Він вважає неправдою інформацію про те, що захід вимагає переговорів від України, погрожуючи в іншому випадку залишити ЗСУ без допомоги.

Також, за словами Арестовича, неправдиво і повідомлення про те, що від Володимира Зеленського вимагають скасування принципової позиції не вести переговори з диктатором Путіним.

"Ми ніколи не були проти переговорів. Ми просто не будемо вести переговори з Путіним. Міжнародний військовий злочинець, щодо якого ми підозрюємо, що він не доживе до кінця війни як фізична або політична фігура", – підсумував Арестович.

Нагадаємо, російський опозиціонер Леонід Гозман говорив, що план Путіна щодо війни проти України провалився. На думку політика, війська РФ можуть остаточно посипатися, коли відчують безсилля і нездатність утримати фронт. Не обов'язково це буде пов'язано з перемогою ЗСУ на якійсь конкретній ділянці бойових дій.

Також Гозман вважає, що армія України вже веде бойові дії на території Росії - у прикордонних Курську та Бєлгороді.

Як вважає опозиціонер, такі дії вкладаються в логіку війни. У російських містах знаходяться військові бази, які періодично знищуються.

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