Ватикан запропонував свою територію для переговорів України і РФ

Ватикан готовий запропонувати свою територію для переговорів України і Росії / Reuters

Ватикан пропонує провести переговори України і Росії на їх території. Вони називають цю територію "нейтральним місцем". Про це повідомляє La Stampa.

Також Ватикан стверджує, що його представники готові стати посередниками в цих переговорах.

Там також хочуть залучити до переговорів інші сторони - представників США та ЄС. Про таке рішення Ватикану стало відомо після того, як папа Римський Франциск 24 жовтня зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, на тлі ядерного шантажу президента Росії Володимира Путіна, Папа Римський зробив тривожну заяву про те, що "третя світова" вже нібито почалася. За словами понтифіка, помилково думати, що зараз триває війна лише між Росією і Україною.

Раніше Папа Римський Франциск попросив президента Росії Володимира Путіна припинити насильство і смерті в Україні. Він побоюється, що війна Москви проти Києва може призвести до ядерного конфлікту. Також він попросив президента Володимира Зеленського бути відкритим до будь-яких "серйозних мирних пропозицій".

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