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США негласно просять Україну показати відкритість для переговорів з Росією - WP

6 листопада 2022, 07:28

Вимоги мотивовані не тим, щоби підштовхнути Україну до переговорів з РФ, а тим, щоб зберегти "моральну гідність" в очах міжнародних партнерів.

Білий дім, Україна, США
Адміністрація Байдена закликає Київ переглянути публічну відмову брати участь у мирних переговорах / Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку просить українську владу продемонструвати відкритість до переговорів з країною-агресором Російською Федерацією.

Як пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела в Білому домі, ця відкритість повинна бути суто декларативною і необхідна для збереження підтримки України з боку тих держав, які побоюються затягування війни на роки.

"Адміністрація Байдена негласно закликає українських лідерів показати відкритість до переговорів з Росією та переглянути публічну відмову брати участь у мирних переговорах, якщо президент Володимир Путін не буде відсторонений від влади", – пише WP.

Зазначається, що ці вимоги мотивовані не тим, щоби підштовхнути Україну сісти за стіл переговорів, а тим, щоби зберегти "моральну гідність" в очах міжнародних партнерів.

"Таким чином, американська влада намагається забезпечити уряду України підтримку з боку інших країн. При цьому офіційні особи США поділяють думку своїх українських колег про те, що президент РФ Володимир Путін не ставиться до переговорів серйозно", – пише The Washington Post.

Переговори України та Росії

2 листопада турецький президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. За даними ЗМІ, турецький лідер закликав вивести всі російські війська з окупованих територій України та сісти за стіл переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван 4 листопада заявив, що Росії доведеться змиритися з тим фактом, що заради мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути всі захоплені території.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може піти на переговори з РФ, оскільки країна-агресор висуває Києву окупаційні умови. Кремль хоче, щоб українська держава, мовляв, "визнала" захоплений Крим "частиною Росії" та відмовилася від окупованого Донбасу. Москва не налаштована на реальну розмову і прикриває "прагненням до діалогу" свої загарбницькі цілі.

Раніше Зеленський поставив крапку в політичних переговорах з РФ. Президент ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, згідно з яким Україна не проводитиме переговорів з Путіним. Указ глави набув чинності.

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