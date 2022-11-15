Зеленський заявив, що жодного "Мінська-3" не буде: у Путіна закотили істерику щодо "перемовин"

Київ "не хоче" вести перемовини з Москвою - Пєсков / Колаж УНІАН, Офіс президента

Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що слова президента України Володимира Зеленського про неможливість укладення з Росією нових "Мінських домовленостей" нібито свідчать про небажання Києва йти на "діалог" з Москвою.

Як повідомляє пропагандистське інформагенство РИА Новости, прессекретар директора країни-агресорки РФ пов'язав чітку заяву Зеленського з нібито небажанням Києва вести перемовини з Москвою.

"Заява (президента України - ред.) Володимира Зеленського на саміті G20 про те, що жодного "Мінська-3" не буде, підтверджує позицію Києва про небажання вести перемовини", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський 10 листопада сказав, що Україна готова до перемовин з РФ. Однак це має бути вже інша Росія, яка визнає себе державою-окупантом. Путін не пропонує конструктивного діалогу і говорить мовою ультиматумів. Київ не піде на перемовини, допоки Москва не виведе війська з українських територій.

Заступник керівника МЗС РФ Олександр Грушко 14 листопада заявив, що країна-агресор Росія, мовляв, не піде на умову, згідно з якою вона повинна вивести війська з України. За його словами, можливі перемовини нібито повинні враховувати "ситуацію на землі".

15 листопада Володимир Зеленський під час свого онлайн-виступу на саміті Великої двадцятки зазначив, що Україна не піде на підписання з Росією умовного "Мінська-3". Президент також підкреслив, що війна може завершитися, якщо Росія повністю виведе свої війська з усіх територій України згідно з міжнародно визнаними кордонами на 1991 рік.

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