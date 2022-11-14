У Лаврова влаштували істерику: не хочуть виводити війська і йти на реальний діалог з Україною

Перемовну позицію Росії вже озвучував Путін - Грушко / Колаж Reuters

Заступник глави Міністерства закордонних справ країни-окупанта Олександр Грушко каже, що Росія не піде на реальні перемовини з Україною, оскільки не збирається виводити свої окупаційні війська з українських територій. За його словами, мовляв, "перемовини повинні враховувати ситуацію на землі".

Як повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, він сказав про те, що Росія не піде на умову України для початку перемовин, яка полягає у виведенні військ з суверенної території української держави.

"Ні", - заявив Грушко у відповідь на питання пропагандиста про те, чи "влаштовують" такі умови Москву.

Згідно з дивною "логікою" російської влади, перемовини повинні враховувати "ситуацію на землі".

"Такі умови неприйнятні. Наш президент неодноразово говорив про те, що ми готові до переговорів, але ці переговори, природно, повинні враховувати ситуацію на землі", - підкреслив Олександр Грушко.

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський 10 листопада зробив заяву про те, що Україна готова вести перемовини з Росією.

Але це вже має бути інша країна, яка визнає себе окупантом. За словами гаранта, Путін не пропонує жодного конструктиву і говорить мовою ультиматумів. Київ не має наміру починати перемовин, допоки Москва не виведе свої війська з усіх українських територій.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що РФ ще не дозріла для реальних перемовин з Україною і виведення військ з наших земель. Як вважає Подоляк, діалог може початися після того, як буде звільнений Донецьк або Луганськ.

Керівник делегації України на перемовинах з Росією Давид Арахамія сказав, що діалог Києва і Москви після успіхів ЗСУ в боях на півдні не актуальний. Українська делегація готова розмовляти з росіянами в тому випадку, якщо агресор виконає головні вимоги. Серед них відновлення територіальної цілісності України, відшкодування завданих збитків, покарання злочинців і гарантії ненападу Росії в майбутньому.

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