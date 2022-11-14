"Скиглення Путіна про переговори нічого не змінить": Подоляк відповів на бажання РФ "поговорити"

Скиглення Росії про переговори не вплине на звільнення українських територій, заявив Подоляк/ Офіс президента України, сайт Кремля

Наближення зимових холодів і скиглення Кремля про переговори між Україною та РФ ніяк не вплине на деокупацію українських територій.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter. Він зазначає, що ніякі хитрощі і прийоми, до яких може вдаватися російська сторона, не завадять українській армії звільняти території рідної держави від окупантів.

"Зимовий період, особливості клімату, інформкампанія про "дипломатичне врегулювання" як приховану капітуляцію, нескінченне скиглення Росії про "переговори та необхідність взяти паузу" ніяк не впливають на програму президента України Володимира Зеленського з деокупації України. ЗСУ підтверджують", – заявив Подоляк.

Раніше екскомандувач сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес зазначав, що зимова погода внесе свої корективи у бойові дії в Україні. Проте українська армія буде в набагато кращому становищі в умовах бойових дій в зимовий час, ніж російські окупанти.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше повідомив, що українські військові звільнили вже 12 населених пунктів в Луганській області. Території повертаються важко – у окупантів РФ був час, щоб підготуватися і звезти величезну кількість мобілізованих росіян. Російська армія, її мобілізовані і зеки постійно обстрілюють Білогорівку, від села залишилася тільки територія.

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