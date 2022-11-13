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"Рівень його мислення - пивний кіоск": у Зеленського висміяли "царя" Путіна

13 листопада 2022, 21:29

Росія пройде через епоху смути і "внутрішніх стихійних бійок", вважає Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк, Володимир Путін
Михайло Подоляк іронічно оцінив здібності Володимира Путіна / Офіс президента України, сайт Кремля

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк передрік Росії смутні часи через вкрай неефективну систему управління, побудовану Володимиром Путіним.

"Вони всі програють, всі себе з'їдять... Росія пройде через епоху смути, епоху несистемних внутрішніх стихійних бійок на різних територіях, через епоху перелому вкрай неадаптивної й непрофесійної системи управління, побудованої Путіним", — підкреслив він в інтерв'ю УНІАН.

Представник ОП впевнений в тому, що при Путіні у РФ не могла виникнути інша вертикаль.

"Путін, звичайно, не міг побудувати іншу. Подивіться, на якому рівні знаходиться його аналіз і причинно-наслідкові зв'язки. Подивіться на його історичний бекграунд. Людина знаходиться на рівні царя великої країни, але рівень його мислення – це пивний кіоск", – іронічно сказав Подоляк.

Він також вважає, що Росія ніколи не зможе піти реальним демократичним шляхом, адже там завжди демократія буде звалюватися до авторитаризму.

"Питання тільки в тому, коли ця слабка демократія дозволить хоч якусь конкуренцію, як було в Росії, починаючи з середини 90-х і закінчуючи 2003-м, коли були останні вибори в Держдуму по мажоритарних округах. Це були останні більш-менш конкурентні вибори. Цей період може повторитися. Ренесанс Росії буде такого типу, як в середині 90-х. Але тепер цей процес буде відрізнятися прискореністю і появою нових прізвищ. З'являться нові персонажі, які зможуть претендувати на ключові управлінські ролі", — додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Про це він заявив під час прес-конференції на полях 27-ї кліматичної конференції ООН в Єгипті.

Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.

"Ми хочемо повернення у світ. Це справа України визначити умови і час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.

Питання ймовірності відновлення переговорів між Україною і РФ прокоментували в МЗС Росії.

РФ не ставить умов для відновлення переговорів з Україною, необхідна тільки добра воля Києва, заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.

Читайте більше:

Володимир Путін Михайло Подоляк війна Росії та України
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