Нові правила мобілізації та покарання за СЗЧ: Корецький анонсував зміни

Паралельно Кабмін посилюватиме контроль за бронюванням.

https://glavred.net/ukraine/novye-pravila-mobilizacii-i-nakazaniya-za-soch-koreckiy-anonsiroval-izmeneniya-10811822.html Посилання скопійоване

Які зміни у мобілізації готує Кабмін / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНІАН

Головне із заяви Корецького:

Відповідальність за СЗЧ та ухилення від служби посилять

Бронюванням займуться Міноборони та Мінекономіки

Нові правила мобілізації стануть "соціальним договором"

Міністерство оборони завершує підготовку законопроєкту, який передбачає посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та ухилення від військової служби. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він назвав три напрями, над якими працює уряд у сфері мобілізації.

відео дня

За його словами, перший стосується бронювання: відповідну процедуру вже вдосконалили, а нова постанова має запобігти зловживанням, які раніше траплялися під час її застосування. Надалі цим питанням спільно займаються Міністерство оборони та Міністерство економіки.

Другим напрямом є посилення відповідальності за переховування від військової служби та СЗЧ. Законопроєкт із цього питання вже перебуває на завершальному етапі підготовки в Міноборони.

Третій напрям передбачає запровадження нових правил мобілізації, які прем'єр назвав своєрідним соціальним договором.

"Всі ці речі направлені на одне єдине – воїни, які уже 5 років воюють, мають мати чітке розуміння, коли вони зможуть отримати ротацію і повернутися до домівок. Є, на жаль, загиблі і поранені, і на їх місце мають прийти нові воїни", - сказав Корецький.

Розшук ТЦК - що потрібно знати / Інфографіка: Главред

Чи готується мобілізація жінок в Україні

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський говорив, що Верховна Рада не розглядає жодних законопроєктів про зниження призовного віку нижче 25 років або залучення жінок до лав ЗСУ.

За його словами, ідеї залучати жінок через мобілізацію немає ні в Міністерстві оборони, ні в командуванні ЗСУ.

"Ні зниження віку нижче 25 років, ні мобілізації жінок не планують", - наголосив він.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні набули чинності нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Для підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів встановили ліміт бронювання на рівні 95% замість 100%.

У Збройних силах України запроваджують посилений контроль за медичними оглядами військовозобов'язаних. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підписав наказ, який передбачає систематичний моніторинг рішень військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Представник управління комунікацій ОК "Захід" Олег Домбровський говорив, що реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) в Україні наразі не передбачає кардинальної перебудови системи. Генеральний штаб опрацював внутрішні нормативні документи щодо діяльності ТЦК, зокрема груп оповіщення, а уряд працює над врегулюванням питань бронювання та відстрочок.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред