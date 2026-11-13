Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Нові правила мобілізації та покарання за СЗЧ: Корецький анонсував зміни

Марія Николишин
13 листопада 2026, 14:00
google news Підпишіться
на нас в Google
Паралельно Кабмін посилюватиме контроль за бронюванням.
Нові правила мобілізації та покарання за СЗЧ: Корецький анонсував зміни
Які зміни у мобілізації готує Кабмін / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНІАН

Головне із заяви Корецького:

  • Відповідальність за СЗЧ та ухилення від служби посилять
  • Бронюванням займуться Міноборони та Мінекономіки
  • Нові правила мобілізації стануть "соціальним договором"

Міністерство оборони завершує підготовку законопроєкту, який передбачає посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та ухилення від військової служби. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він назвав три напрями, над якими працює уряд у сфері мобілізації.

відео дня

За його словами, перший стосується бронювання: відповідну процедуру вже вдосконалили, а нова постанова має запобігти зловживанням, які раніше траплялися під час її застосування. Надалі цим питанням спільно займаються Міністерство оборони та Міністерство економіки.

Другим напрямом є посилення відповідальності за переховування від військової служби та СЗЧ. Законопроєкт із цього питання вже перебуває на завершальному етапі підготовки в Міноборони.

Третій напрям передбачає запровадження нових правил мобілізації, які прем'єр назвав своєрідним соціальним договором.

"Всі ці речі направлені на одне єдине – воїни, які уже 5 років воюють, мають мати чітке розуміння, коли вони зможуть отримати ротацію і повернутися до домівок. Є, на жаль, загиблі і поранені, і на їх місце мають прийти нові воїни", - сказав Корецький.

Розшук ТЦК - що потрібно знати
Розшук ТЦК - що потрібно знати / Інфографіка: Главред

Чи готується мобілізація жінок в Україні

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський говорив, що Верховна Рада не розглядає жодних законопроєктів про зниження призовного віку нижче 25 років або залучення жінок до лав ЗСУ.

За його словами, ідеї залучати жінок через мобілізацію немає ні в Міністерстві оборони, ні в командуванні ЗСУ.

"Ні зниження віку нижче 25 років, ні мобілізації жінок не планують", - наголосив він.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні набули чинності нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Для підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів встановили ліміт бронювання на рівні 95% замість 100%.

У Збройних силах України запроваджують посилений контроль за медичними оглядами військовозобов'язаних. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підписав наказ, який передбачає систематичний моніторинг рішень військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Представник управління комунікацій ОК "Захід" Олег Домбровський говорив, що реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) в Україні наразі не передбачає кардинальної перебудови системи. Генеральний штаб опрацював внутрішні нормативні документи щодо діяльності ТЦК, зокрема груп оповіщення, а уряд працює над врегулюванням питань бронювання та відстрочок.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
мобілізація новини України Сергій Корецький
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Жодних сюрпризів": Мерц висунув Трампу вимогу перед зустріччю з Путіним

"Жодних сюрпризів": Мерц висунув Трампу вимогу перед зустріччю з Путіним

16:48Політика
Євро та злотий просіли, долар пішов угору: новий курс валют на 16 листопада

Євро та злотий просіли, долар пішов угору: новий курс валют на 16 листопада

16:05Економіка
Морози до -5 градусів і тумани: коли погода в Україні різко зміниться

Морози до -5 градусів і тумани: коли погода в Україні різко зміниться

15:00Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Як швидко позбутися пенька без лопати та техніки: садівники розкрили простий трюк

Як швидко позбутися пенька без лопати та техніки: садівники розкрили простий трюк

Як швидко очистити конфорки газової плити від жиру: простий японський метод

Як швидко очистити конфорки газової плити від жиру: простий японський метод

Волоські горіхи псуються через одну помилку: як зберегти врожай до наступного року

Волоські горіхи псуються через одну помилку: як зберегти врожай до наступного року

Як перетворити звичайну яєчну шкаралупу на "біле золото" для саду

Як перетворити звичайну яєчну шкаралупу на "біле золото" для саду

Справжній скарб для дому: що можна зробити з горіхової шкаралупи

Справжній скарб для дому: що можна зробити з горіхової шкаралупи

Останні новини

17:00

Московська церква більше не зможе проводити богослужіння у двох храмах Лаври

16:55

Гороскоп Таро на сьогодні, 13 листопада: Ракам — уникати певних тем, Терезам — не відкладати

16:48

"Жодних сюрпризів": Мерц висунув Трампу вимогу перед зустріччю з Путіним

16:37

Піар НАБУ б'є по іміджу України на переговорах із США та допомагає Путіну — Гайдай

16:30

"Двоє вже дзвонили": Melovin назвав вартість свого виступу на корпоративах

Працюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривогПрацюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривог
16:24

Смородина віддячить великим урожаєм: що потрібно зробити з кущами в листопадіВідео

16:18

Таємниці "Лісового двору": що відбувається в ДП "Ліси України"

16:05

Євро та злотий просіли, долар пішов угору: новий курс валют на 16 листопада

15:59

Степан Казанін розповів про новий випуск "Вечірнього Кварталу" та сімейні традиції

Реклама
15:32

Чому коти труться головою об руки господарів: відповідь здивує багатьохВідео

15:31

Оприлюднено список голлівудських акторів із найвищими гонорарами за серіали

15:00

Морози до -5 градусів і тумани: коли погода в Україні різко зміниться

15:00

Зеленський провів нараду після атак: обговорили Starshield та ППО

14:56

Терехов запропонував зараховувати рік роботи у прифронтових громадах за два роки стажу: Законопроєкт уже в Раді

14:55

Одна ложка на кожне яйце: простий трюк робить яєчню надзвичайно пишною і кремовою

14:53

Зірка "Танців з зірками" на "Голосі країни-14", відверта сповідь акторки та сльози Могилевської: подробиці 4 випуску сліпих прослуховувань

14:39

Популярна британська актриса втратила 27-річну доньку

14:34

ЗСУ масовано вдарили ракетами "Нептун" по РФ: що відомо про наслідки атаки

14:28

Квіти з'являться до свят: чим підживити різдвяник для пишного цвітінняВідео

14:11

Плодові дерева віддячать щедрим урожаєм: що варто внести в ґрунт у листопаді

Реклама
14:00

Нові правила мобілізації та покарання за СЗЧ: Корецький анонсував зміни

13:59

Україна посилює позиції на переговорах: командувач ДШВ назвав козир

13:22

Реформа ТЦК в Україні: що насправді планують змінити в роботі військкоматів

13:20

РФ вдарила по п’ятиповерхівці в Запоріжжі: спалахнули квартири, постраждали дітиФото

13:10

Кури перестали нестися восени: у чому причина і що робити господареві

13:06

Масштабна екранізація Гомера від Крістофера Нолана: фільм "Одіссея" вийде на Київстар ТБ 18 листопада

13:04

П'ятниця 13-те — день великої удачі: маловідомий ритуал здійснить будь-яке бажання

12:59

Волоські горіхи псуються через одну помилку: як зберегти врожай до наступного року

12:51

Кремль хоче не лише Донбас: які вимоги виставила РФ на переговорах

12:44

Українцям можуть дозволити не платити за комуналку: у Кабміні назвали умову

12:21

Підлога блищатиме без дорогих засобів: який продукт з холодильника додати у воду

12:13

Адаптивний волейбол став частиною реабілітації ветеранів у Києві за підтримки благодійного фонду BTN Foundation

12:04

Дерев’яний стіл просто блищатиме: як легко прибрати білі плями від склянокВідео

12:00

"Мене завтра вб’ють": Кіркоров намагається заощадити гроші, щоб залишити їх дітям

11:55

Що сказати другу, який втратив близьку людину і чого робити категорично не можна

11:43

Ігор Кондратюк запропонував відродити традицію "Караоке на майдані": "Вийде у фінал — даєш йому 50 гривень"

11:43

На Україну суне холодний фронт з Балтики: синоптик назвав дати нічних заморозків

11:34

Китайський гороскоп на завтра, 14 листопада: Собакам — потяг, Бикам — ревнощі

11:32

Галкін показав неймовірно гарного сина: що йому написали

11:24

У Москві підірвали авто колишнього прессекретаря Азарова - що відомо

Реклама
11:24

Кошта, Каллас чи Стубб: у ЄС сперечаються, хто поїде на мирні переговори

10:55

Путін змінив тактику, але не цілі: на що Кремль робить ставку у війні проти України

10:54

Бензин по 80 гривень і дешевше: коли на АЗС можуть з'явитися нові ціни

10:51

НАБУ і САП звикли до комфортних умов і гарантованих зарплат замість результативної боротьби з корупцією, — Саакян

10:47

РФ атакувала інститут травматології в Києві: що залишилось від медзакладуФото

10:24

Чи можна дарувати чужі подарунки та що робити, якщо ви нічого не купили

10:17

Опалювати весь будинок чи лише одну кімнату: що вигідніше для гаманцяВідео

09:54

Без Резерв+ та довідок ТЦК: які країни приймають українців після посилення правил у ЄС

09:46

РФ малює "нові кордони": в ISW назвали області, які хоче забрати Путін

09:28

Україна вимагає пояснень через нові обмеження Starshield: зриваються місії проти дронів

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти