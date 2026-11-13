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Україна вимагає пояснень через нові обмеження Starshield: зриваються місії проти дронів

Дар'я Пшеничник
13 листопада 2026, 09:28
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Проблеми фіксують уже третю добу, а двопартійна група Конгресу США вимагає від адміністрації Трампа та SpaceX повного звіту.
Зеленский, Starlink
Starshield знову під обмеженнями в Україні / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Коротко:

відео дня
  • Україна вимагає від SpaceX і Пентагону пояснити збої Starshield
  • Зв'язок зникає, коли дрон розганяється до 160 км/год
  • У SpaceX заперечують будь-які зміни в роботі системи

Україна звернулася до Пентагону та SpaceX з вимогою пояснити нові обмеження в роботі військової супутникової системи Starshield. Через них українські військові фактично втратили змогу перехоплювати російські ударні безпілотники за допомогою цього зв'язку, повідомляє Axios.

Перебої наростали щодня від моменту, коли їх уперше помітили на фронті. Український посадовець описав виданню, як змінювалася ситуація впродовж трьох діб.

"У перший день вони становили 10%, у другий – 50%, а сьогодні через ці обмеження зриваються 100% місій", - розповів чиновник.

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сенік уточнив технічний бік проблеми: за його словами, зв'язок обривається, щойно дрон розганяється приблизно до 160 км/год. Хто і з яких причин ухвалив таке рішення, Київ досі не знає.

"Наразі ми не отримали жодних пояснень ані від SpaceX, ані від Пентагону", - наголосив дипломат.

SpaceX заперечує, Конгрес вимагає звіту

У компанії Ілона Маска версію української сторони відкидають повністю.

"Це неправда. Жодних змін не було", - заявили в SpaceX у відповідь на запит Axios.

Реакція надійшла і з Капітолійського пагорба. Двопартійна група Конгресу з питань України висловила глибоке занепокоєння повідомленнями про уповільнення Starshield і вимагає від адміністрації президента Дональда Трампа та SpaceX вичерпного звіту щодо ситуації.

Другий збій за місяць

За даними Axios, Україна вже вдруге за короткий час стикається з проблемами в роботі системи. Попередній інцидент стався в середині жовтня: у ніч проти 14 жовтня українські військові зіткнулися з обмеженням роботи військової версії супутникового зв'язку Starlink - Starshield.

Starshield
Starshield / Інфографіка: Главред

Чи може Україна замінити Starlink іншими системами

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду звернув увагу, що залежність від американської системи поки не вдається швидко компенсувати навіть європейським партнерам.

"Показовою є й ситуація зі Starlink. Виявилося, що швидко замінити цю систему без американців європейці поки не можуть", - зазначив експерт.

Наслідки обмежень для армії ще в жовтні оцінював експерт з військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") у коментарі LIGA.net. За його словами, ліміт швидкості вдарив не лише по перехопленню дронів, а й по авіації.

"Обмеження швидкості Starshield вплинуло на важливий канал передачі інформації на бойові вертольоти", - пояснив фахівець.

Бескрестнов також визнав, що болісно сприймає залежність оборони від рішень партнерів.

"Мені дуже важко усвідомлювати, що один раптовий крок партнерів руйнує значну частину нашої оборони", - додав він.

Обмеження Starlink в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Українські підрозділи вже кілька днів фіксують системне обмеження швидкості терміналів Starshield на рівні 161 км/год (100 миль/год) - вздовж усієї лінії фронту та над тимчасово окупованими територіями.

Нагадаємо, що попереднє обмеження для терміналів Starshield в Україні запроваджували в ніч на 14 жовтня. Згодом The Wall Street Journal розповів, хто насправді наказав уповільнити Starlink в Україні. Залежно від засобу та підрозділу зв'язок тоді зникав на швидкостях від 72 до 161 км/год.

Розслідувати ситуацію у США не поспішають. Офіс генерального інспектора Пентагону відмовився розслідувати обмеження роботи Starlink і Starshield в Україні.

Позиція власника SpaceX Ілона Маска щодо України теж викликає питання. Він поширив у X допис, де рішення дати Україні Starlink назвали помилкою. Сам репост мільярдер не коментував.

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