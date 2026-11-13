Кошта, Каллас чи Стубб: у ЄС сперечаються, хто поїде на мирні переговори

У Євросоюзі не визначилися з представником на переговорах про війну в Україні. Є чотири варіанти і жодного рішення.

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Хто говоритиме від імені Європи на переговорах - у Дубліні не дійшли згоди / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Лідери ЄС не погодили єдиного посланця для переговорів

Серед кандидатів - Кошта, Каллас, Стубб і формат E3

У Кремлі висміяли суперечки європейців

Європейські країни так і не визначилися, хто представлятиме їхні інтереси на переговорах про завершення війни Росії проти України. Питання про єдиного посланця обговорюють лідери 27 країн ЄС на саміті в Дубліні, однак консенсусу щодо кандидатури поки немає.

Як пише Associated Press, незрозумілими лишаються навіть повноваження майбутнього представника, хоча уряди від Британії до України загалом погоджуються, що Європа має долучитися до переговорів за участі Москви, Києва та Вашингтона.

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Європейці побоюються, що підтримуваний США процес залишить їх осторонь, а очільник країни-агресорки Володимир Путін тиснутиме на Дональда Трампа заради угоди, яка послабить не лише Україну, а й безпеку всього континенту. Росія ж виступає проти прямої участі європейських держав у переговорах, адже ті фінансують і озброюють Україну.

Президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі Європейської політичної спільноти в Дубліні наголосив, що без Європи Україна залишиться без підтримки.

"Без європейців немає підтримки України. Підтримки з боку США більше немає", - заявив Макрон.

Чому Мелоні вимагає єдиного посланця ЄС

Найактивніше ідею єдиного представника просуває прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. На її думку, без нього окремі країни чи невеликі групи ведуть власну дипломатію, яка може підірвати спільні інтереси Європи.

"Надто багато різних груп обговорюють це питання", - заявила Мелоні.

Вона розкритикувала, зокрема, телефонну розмову з Путіним президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре. Мелоні хоче, щоб рішення ухвалили вже в Дубліні, а в грудні його оформили разом із партнерами поза ЄС - Британією та Норвегією.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін підтримав ідею, але закликав ширше подивитися на роль континенту.

"Європа повинна мати узгоджене місце за столом переговорів, але йдеться не лише про Європейський Союз", - сказав Мартін.

Хто може стати посланнцем Європи

Формат E3 - Франція, Німеччина та Британія. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц назвав його "перевіреним форматом", проте він залишає поза столом 25 країн ЄС, зокрема держави східного флангу.

- Франція, Німеччина та Британія. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц назвав його "перевіреним форматом", проте він залишає поза столом 25 країн ЄС, зокрема держави східного флангу. Антоніу Кошта - голова Європейської ради, колишній прем'єр Португалії. Раніше його критикували через таємний канал зв'язку його офісу з Москвою.

- голова Європейської ради, колишній прем'єр Португалії. Раніше його критикували через таємний канал зв'язку його офісу з Москвою. Кая Каллас - голова дипломатії ЄС, колишня прем'єрка Естонії, яка має напружені стосунки з американськими дипломатами.

- голова дипломатії ЄС, колишня прем'єрка Естонії, яка має напружені стосунки з американськими дипломатами. Александр Стубб - президент Фінляндії, який має теплі стосунки з Трампом і в жовтні зустрічався в Осло з Віткоффом і Кушнером.

Каллас нагадала, що установчі договори ЄС чітко визначають, хто має представляти блок у безпекових питаннях.

"Американці представляють американські інтереси. Європейці представляють європейські інтереси", - заявила Каллас.

Кошта водночас наголосив, що європейський голос має бути спільною роботою європейських держав, ЄС і НАТО.

"Європейську безпеку неможливо обговорювати без європейського голосу за столом переговорів", - сказав голова Євроради.

Що кажуть у Вашингтоні та Кремлі

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер після переговорів в ОАЕ закликав європейців спершу домовитися між собою.

"Якби Європа змогла визначити одну людину, яка говорила б від її імені, це було б більшим досягненням, ніж змусити росіян включити її до переговорів", - заявив Кушнер.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Європа спершу має визначитися з представником, і вдався до глузування.

"Європейці гризуться, як павуки в банці. Якщо хтось бере на себе ініціативу встановити контакт з російською стороною, такі люди стикаються з остракізмом", - сказав Пєсков.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Чому Європі потрібна жорстка позиція щодо Росії, а не лише посланець

Ексміністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що європейці зосередилися на пошуку переговірників замість того, щоб напрацювати спільну жорстку позицію щодо Росії.

"Поки що європейці у своїй традиційній манері ставлять віз перед конем і шукають політиків, які представлятимуть їх на переговорах. Замість того, щоб відпрацювати свою жорстку позицію щодо Росії", - наголосив дипломат.

Водночас Огризко переконаний, що співпраця Києва з європейськими партнерами лише поглибиться.

"Але нічого, бо так чи інакше після виборів у США співпраця України з європейськими партнерами стане ще інтенсивнішою, прагматичнішою і практичнішою", - пояснив Огризко.

Переговори про мир - новини

Як повідомляв Главред, спецпосланець США Джаред Кушнер анонсував новий формат переговорів щодо війни в Україні. За його словами, Москва погодилася залучити європейських партнерів до наступного раунду. Після переговорів в Абу-Дабі американська команда зустрілася з Путіним, а потім - із Зеленським у Дубліні.

Раніше про зміну формату говорив і президент Фінляндії Александр Стубб. Він анонсував технічну зустріч у розширеному складі за участі України, США, РФ і Європи. За словами Стубба, вона має відбутися найближчими тижнями.

Європа почала добиватися місця за столом переговорів ще восени. За даними Politico, на переговори в Абу-Дабі від Європи поїхали двоє високопосадовців ЄС і радники з нацбезпеки Франції, Німеччини та Британії. Тоді ж Мелоні надіслала Кошті листа з вимогою визначити, хто сидітиме за столом переговорів і з яким мандатом.

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