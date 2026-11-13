РФ малює 'нові кордони': в ISW назвали області, які хоче забрати Путін

Москва претендує на неокуповані території чотирьох областей та висуває ультиматуми щодо НАТО і безпеки в Європі.

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Що Путін вимагає після переговорів / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, deepstatemap

Ключові тези:

Путін не відмовився від жодної вимоги після переговорів в Абу-Дабі

Росія вважає своїм кордоном межі чотирьох анексованих областей

Російський диктатор Володимир Путін і представники його делегації після чергового раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі знову підтвердили незмінність максималістських вимог Кремля щодо України. Путін не демонструє готовності поступатися жодною зі своїх вимог. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аалітики підкреслюють, що Москва й надалі наполягає на початкових територіальних претензіях до України, а також висуває ультиматуми щодо НАТО і повного перегляду європейської архітектури безпеки, сформованої після завершення холодної війни.

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"Заяви Путіна і членів нинішньої російської переговорної групи відображають офіційну позицію Росії на переговорах і чітко демонструють, що Кремль не бажає йти на компроміс щодо своїх початкових воєнних вимог", - йдеться у звіті.

В ISW наголошують, що РФ відмовляється погоджуватися на створення будь-якої демілітаризованої зони на території повоєнної України.

Також Кремль не збирається відмовлятися від вимоги передати Росії неокуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які російська армія досі не змогла захопити.

Зокрема, під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером Путін заявив, що країна-агресорка вважає власний державний кордон єдиною чіткою "лінією розмежування" між РФ та Україною.

Водночас до своїх кордонів він незаконно зараховує чотири частково окуповані області України - Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську. Таким чином, Кремль фактично продовжує наполягати на визнанні своїх територіальних претензій до Києва.

Крім того, Путін нахабно стверджував, що спірні "сірі зони" є нечіткими, і що мирні переговори, які обговорюють такі зони, "не призведуть до міцного, стабільного миру".

"Заява Путіна передбачає, що він не погодиться на демілітаризовану зону в Україні та що він хоче мати можливість розгорнути свої війська вздовж потенційного нового повоєнного російсько-українського кордону", - зауважують аналітики.

Диктатор також зазначає, що погодиться лише на мирне врегулювання, яке надає Москві повний контроль над усією Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями.

"Російські чиновники і Путін неодноразово заявляли, що Москва вважає всі чотири анексовані регіони частиною Російської Федерації, навіть якщо їхні війська не повністю окупували ці регіони", - підсумували в ISW.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Чи змінить Росія плани щодо війни

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов говорив, що Росія продовжить війну проти України після проміжних виборів у США.

На його думку, не досягнувши бажаного на переговорах, Кремль намагатиметься домогтися своїх цілей військовою силою.

"Росія, як і раніше, робитиме ставку на продовження війни та дотискання України. У Путіна така позиція: якщо не вдалося отримати бажане політичним шляхом - через Трампа та "дух Анкоріджа", отже, добиватися цього він буде військовою силою", - переконаний він.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, спеціальний представник США Джаред Кушнер заявив, що Сполучені Штати працюють над наймасштабнішим обміном полоненими між Україною та Росією від початку повномасштабної війни. Крім того, Київ і Москва погодилися розширити формат майбутніх переговорів і залучити до них європейські країни.

Президент Фінляндії Олександр Стубб говорив, що найближчими тижнями до переговорів України, США та країни-агресорки Росії щодо завершення війни безпосередньо долучиться Європа. Після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі має відбутися технічна зустріч у розширеному форматі - за участю всіх чотирьох сторін.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф вважає, що після тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі мир став ближчим.

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