На Україну суне холодний фронт з Балтики: синоптик назвав дати нічних заморозків

Уже в суботу температура не перевищить +7°, а з 15 листопада вночі можливі заморозки до -4°.

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Потепління в Україні швидко зміниться холодом / Фото: freepik

Коротко:

У ніч на 14 листопада Україну перетне холодний атмосферний фронт

У суботу температура впродовж доби не перевищить +7°

15–17 листопада вночі до -4°, вдень до +8°

Холодний атмосферний фронт уже в ніч на суботу, 14 листопада, перетне Україну й обірве короткочасне потепління. Його прихід супроводжуватимуть невеликі дощі та зниження температури, повідомляє синоптик Віталій Постригань у Facebook.

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Вітер змінить напрямок на північно-західний, а на територію країни почне надходити холодніша повітряна маса з Балтики.

Уже наступного дня характер погоди знову зміниться - цього разу в бік прояснення.

"Вдень суботи, на фоні стрімкого зростання атмосферного тиску на понад 10 одиниць, опади поступово припиняться, вітер стихне. Посилиться вплив антициклону з Європи", - прогнозує Постригань.

Температура протягом доби, за його даними, триматиметься в межах +2º...+7º. Окремо синоптик звернув увагу на те, кому варто бути обережнішими цими вихідними.

"Такі різкі зміни погодних умов можуть позначатися на самопочутті метеочутливих людей", - попередив експерт.

Антициклон принесе нічні заморозки

За попередніми оцінками Постриганя, 15–17 листопада Україна й надалі перебуватиме під впливом антициклону, тож значних опадів у ці дні не очікується.

Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -4º...+1º, вдень повітря прогріватиметься до +3º...+8º.

Що буде далі

Втім, затишшя, за оцінками синоптика, не затягнеться надовго.

"Аналіз математичних прогностичних моделей орієнтує, що в середині наступного робочого тижня Атлантика продовжить генерувати циклони. А тому на тривалу стабільно стійку погоду не розраховуємо", - резюмував Постригань.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що потепління в Україні досягне піку в п'ятницю, 13 листопада: на півдні та в Криму вдень буде до +18 градусів, а подекуди температура підніметься до +20. Водночас на заході та півночі пройдуть дощі, а небо майже по всій країні затягнуть хмари.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань заявляв, що потепління пов'язане з перебудовою атмосферних процесів над Європою. Активні атлантичні циклони відтіснять на Каспій холодний блокуючий антициклон Klaus. Через це приплив арктичного повітря припиниться, а в Україну почнуть надходити теплі маси з Північної Італії та Середземномор'я.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що до 15 листопада температура повітря в цілому очікується вищою за середні багаторічні показники, але особливо тепло буде на півдні та південному сході України, куди будуть надходити повітряні маси із Середземномор'я та Туреччини.

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