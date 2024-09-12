Альтернативи немає: у Зеленського вперше розповіли деталі про 'план перемоги' України

План перемоги України, який складається із чотирьох пунктів може змусити Росію сісти під примусом за стіл переговорів, зазначив радник глави ОП.

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У Зеленського вперше розповіли нові деталі про "план перемоги" України / Колаж Главред, фото: Офіс президента, УНІАН, 4 окрема танкова бригада

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність "плану перемоги" України, що має на меті змусити Росію завершити війну шляхом дипломатії. Про основні складові цього плану розповів в ефірі 24 каналу радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Подоляк зазначив, що переговори, в яких Росія продовжуватиме свою нинішню агресивну поведінку, не можливі. В такому випадку Росія просто намагатиметься уникнути поразки у війні.

Він також підкреслив, що жодні мирні плани, які можуть бути запропоновані без участі України, не є прийнятними. Чітка позиція України є основою, через яку вирішуватимуться всі питання. План перемоги України є єдиною платформою для реалізації всіх завдань.

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"Ніяких мирних формул Бразилії, Китаю чи інших країн не може існувати", – зауважив Подоляк.

Він додав, що план перемоги містить чотири основні пункти:

наступ на Курську область,

забезпечення глобальної безпеки,

примус Росії до завершення війни,

стабілізація економіки України.

Він також включає математично обґрунтовані елементи:

Цілі для знищення, що значно вплине на ресурсні можливості Росії;

Кількість російських солдатів, яку необхідно ліквідувати, що матиме соціальні наслідки;

Території, по яких потрібно завдавати ударів.

"Росія розуміє силу, тому необхідні тільки інструменти примусу. Це не те, що Курська операція має покращити позиції на початку якогось міфічного переговорного процесу. Немає і не буде ніяких кулуарних переговорних процесів з Росією, чи Мінських підкилимних домовленостей, – сказав радник голови ОПУ.

За його словами, Росія готова сісти за стіл переговорів і поводитися більш адекватно лише під примусом. Цей примус може бути забезпечений математично обґрунтованою кількістю техніки, ефективне використання якої Україна продемонструвала під час Курської операції.

Подоляк додав, що масштабні та систематичні удари по глибині Росії суттєво вплинуть на сприйняття війни в соціальних верствах країни-агресора. Це стане іншим типом тиску на путінський режим, що спричинить панічні настрої.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Що відомо про "план перемоги" України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з делегацією Конгресу США обговорювали план перемоги для України. Глава держави зазначив, що всі етапи цього плану будуть передані президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

План перемоги України буде презентований перед другим Самітом миру і має на меті змусити Російську Федерацію вивести свої війська та припинити війну.

Зважаючи на складну ситуацію на фронті та можливе скорочення військової допомоги від ключових союзників, президент України Володимир Зеленський розробляє власний план дій для завершення війни цієї осені. Він розраховує на міжнародний тиск на Росію, щоб досягти миру на прийнятних для України умовах, повідомляє іспанське видання EFE.

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