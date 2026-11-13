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Без Резерв+ та довідок ТЦК: які країни приймають українців після посилення правил у ЄС

Анна Ярославська
13 листопада 2026, 09:54
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Аргентина, Британія, Туреччина й Сербія не вимагають від українців військово-облікових документів, але кожна країна має свої умови.
Біженці, виїзд за кордон, ЄС
Захист без військового документа - у яких країнах поза ЄС це можливо​ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • ЄС вимагає від нових заявників доказів законного виїзду з України
  • Поза Євросоюзом діють власні міграційні правила
  • Британія й Аргентина не просять військового документа

Українці, які не можуть підтвердити виконання військових обов'язків, можуть шукати законний статус у країнах поза Євросоюзом, а саме - в Аргентині, Великій Британії, Туреччині, Сербії та Північній Македонії. На них не поширюються нові правила тимчасового захисту ЄС, а в оприлюднених переліках документів військово-облікового документа немає. Однак автоматичного статусу лише через війну більшість цих країн не дає.

Країни ЄС погодили нові умови 15 липня 2026 року, а чинності вони набули 5 серпня. Відтепер нові заявники, яких стосуються військові обов'язки в Україні, мають підтвердити законний виїзд або звільнення від служби - паспортом із відміткою про виїзд чи паперовим або електронним документом. Тимчасовий захист для українців водночас продовжено до 4 березня 2028 року, повідомила Рада ЄС.

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Українці, які вже користуються тимчасовим захистом у Євросоюзі, заново доводити виконання військових обов'язків не мусять. Гендерного розподілу в рішенні немає, тож умова стосується всіх, на кого поширюються військові обов'язки.

Без Резерв+ та довідок ТЦК: які країни приймають українців після посилення правил у ЄС
"Резерв+" / Інфографіка: Главред

За межами ЄС діють інші міграційні системи, які не підпорядковуються директиві про тимчасовий захист. Десь потрібен спонсор, десь - індивідуальна гуманітарна підстава, а частина спеціальних програм для новоприбулих українців уже закрилася, пише видання Relocate.to.

Аргентина - гуманітарне проживання

Після початку повномасштабної війни Аргентина запровадила механізм для громадян України та їхніх найближчих родичів: у 2022 році влада оголосила про тимчасове проживання з гуманітарних причин до трьох років із подальшим правом претендувати на постійне. Проте на сторінці аргентинської міграційної служби загальний гуманітарний дозвіл зараз зазначено як такий, що надається до одного року з можливістю продовження.

Серед базових документів - паспорт, довідки про несудимість, підтвердження адреси й законного в'їзду, а також документи, що обґрунтовують гуманітарні обставини. Військово-облікового документа в переліку немає, але статус не видають автоматично лише за українським паспортом.

Велика Британія - програма Homes for Ukraine

Головним маршрутом для новоприбулих українців залишається програма Homes for Ukraine. Заявник має перебувати за межами країни й мати спонсора - як правило, громадянина Британії чи Ірландії або людину з постійним правом проживання, яка може надати житло щонайменше на шість місяців.

Дозвіл видають до 18 місяців, подання безкоштовне, а статус дає право жити, працювати й навчатися. Окремої вимоги надати військово-обліковий документ в інструкції немає, але без спонсора програмою не скористатися. Програма Ukraine Family Scheme закрилася ще в лютому 2025 року.

Канада і США - спеціальні програми закрито

Прийом нових заяв за канадською програмою CUAET завершився 15 липня 2023 року, а програма постійного проживання для українців із родичами в Канаді закрилася 22 жовтня 2024 року. Тепер новоприбулим потрібна звичайна імміграційна підстава - робота, навчання, сімейна чи економічна програма.

У США з 28 січня 2025 року USCIS призупинив прийом форми I-134A, через яку оформлювали спонсорство за програмою Uniting for Ukraine. Статус TPS не призначений для нового в'їзду, а притулок можна просити лише фізично перебуваючи в США - як правило, протягом року після в'їзду.

Туреччина, Сербія та Північна Македонія

Українці можуть перебувати в Туреччині без візи до 90 днів, а далі - оформлювати посвідку на проживання або звертатися по міжнародний захист до місцевого управління міграції. Автоматичного тимчасового захисту, як у сирійців, українці там не отримують, а кожну заяву розглядають окремо зі співбесідою.

Сербія запровадила тимчасовий захист для переміщених з України ще в березні 2022 року, і на сайті Комісаріату у справах біженців та міграції досі діє розділ для українців. У Північній Македонії, за даними UNHCR, такий статус теж існує, хоча частині українців пропонували лише гуманітарне проживання з меншим обсягом прав. Чинні умови для нових заявників в обох країнах варто уточнювати перед переїздом.

Головні причини депортації українців з країн ЄС
Головні причини депортації українців з країн ЄС / Інфографіка: Главред

Скільки українців виїхали за межі Європи?

Демограф Олександр Гладун в інтерв'ю Главреду ще у 2024 році, посилаючись на оцінки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, зазначав, що переважна більшість українців, які виїхали через війну, перебувають у Європі.

"Зараз, за їхніми оцінками, в зв'язку з війною з України виїхало приблизно 6,8 млн людей. Вони перебувають за кордоном. Приблизно 600 тисяч - це за межами Європи", - розповів демограф.

Говорячи про віковий склад біженців у країнах ЄС за даними Євростату, Гладун пояснив, що найбільшу групу становлять люди працездатного віку.

"Дітей до 18 років там близько 32%, з 18 до 64 років - 62%, а старше 65 років - 6% населення", - зазначив він.

Тимчасовий захист - новини

Як повідомляв Главред, ще в червні Єврокомісія готувала пропозицію продовжити тимчасовий захист з обмеженнями для чоловіків призовного віку. Про це писало видання Spiegel з посиланням на лист Урсули фон дер Ляєн. Цей лист цитували агентства dpa та AFP.

Остаточне рішення Рада ЄС ухвалила влітку. Нові правила для українців набули чинності 5 серпня 2026 року після публікації в Офіційному журналі ЄС. Тимчасовий захист продовжили до 4 березня 2028 року.

Окремі країни Євросоюзу паралельно змінюють умови для біженців. Зокрема, нововведення чекають на українців в Естонії, Польщі та Німеччині. Матеріал про це вийшов у липні 2026 року.

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