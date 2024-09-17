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Загалом майже мільйон осіб: стали відомі втрати України та Росії у війні - WSJ

Юрій Берендій
17 вересня 2024, 12:30
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За даними ЗМІ, російські окупанти в ході агресії проти України втратили загиблими майже 200 тисяч військових, ще 400 тисяч - отримали поранення.
Загалом майже мільйон осіб: стали відомі втрати України та Росії у війні - WSJ
ЗМІ оприлюднили втрати України та Росії у війні / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Росія та Україна сумарно в ході бойових дій втратили загиблими та пораненими біля одного мільйона військових. При цьому кількість загиблих серед цивільного населення досі невідома, адже лише під час російського захоплення Маріуполя, за даними Human Rights Watch, загинуло понад 8 000 людей. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, передає "Бабель".

Україна та Росія майже не розкривають даних про свої втрати у війні. Востаннє Москва офіційно повідомляла про кількість загиблих у вересні 2022 року — це було 5 937 осіб. Україна дала свою офіційну оцінку в лютому 2024 року — 31 тисяча загиблих.

Які втрати України у війні проти Росії

Видання WSJ, посилаючись на конфіденційну українську оцінку на початку цього року, стверджує, що кількість загиблих українських військових становить близько 80 тисяч, а поранених — 400 тисяч.

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Які втрати Росії у війні проти України

Західні розвідки оцінюють російські втрати по-різному: деякі джерела говорять про майже 200 тисяч загиблих і приблизно 400 тисяч поранених, що збігається з даними Генштабу ЗСУ про 635 тисяч вбитих і поранених росіян.

Демографічна ситуація в Україні

WSJ підкреслює, що війна створила значні демографічні проблеми для України, де за даними останнього перепису населення 2001 року налічувалось 48 мільйонів жителів.

"За даними українських демографів і урядовців, на початку 2022 року, до повномасштабного вторгнення, ця кількість впала до 40 мільйонів, при чому в цю оцінку входить населення незаконно анексованого Росією Криму. Росія після окупації Криму провела на півострові перепис населення і заявила, що там проживає 2,3 мільйона людей", - йдеться у матеріалі.

З початку війни у лютому 2022 року понад 6 мільйонів людей покинули Україну, а території, контрольовані Києвом, скоротилися до 25–27 мільйонів населення.

Олександр Гладун з Інституту демографії імені Птухи зазначає, що довоєнне населення країни становило 42 мільйони, а на початку цього року на підконтрольних уряду територіях проживало близько 29 мільйонів. Точні дані про чисельність населення можна буде отримати лише через кілька років після війни, коли стане відомо, скільки людей повернеться на батьківщину.

WSJ також зазначає, що довготривалий ефект війни позначиться на демографічній ситуації: окрім загибелі військових, в Україні зафіксовано найнижчий рівень народжуваності. За перші шість місяців цього року смертність перевищила народжуваність у три рази: зареєстровано близько 250 тисяч смертей і лише 87 тисяч народжень, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Що таке The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, зустріч між президентом США Джо Байденом і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером не призвела до зміни політики США щодо можливості використання українськими військовими американської зброї для ударів по території Росії. Про це повідомив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер.

Російські війська накопичують сили для активізації наступу на Харківщині, про що повідомив командир підрозділу TERRA 3 ОШБр Микола Волохов з позивним "Абдулла".

Також, за словами аналітика DeepState Романа Погорілого, російські війська на одній з ділянок у Курській області потрапили в оточення, проте висновки робити ще рано, оскільки бойові дії тривають.

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