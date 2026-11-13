Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Реформа ТЦК в Україні: що насправді планують змінити в роботі військкоматів

Юрій Берендій
13 листопада 2026, 13:22оновлено 13 листопада, 14:01
google news Підпишіться
на нас в Google
Реформа ТЦК поки не передбачає кардинальної перебудови.

Реформа ТЦК в Україні: що насправді планують змінити в роботі військкоматів
Чого чекати від реформи ТЦК та СП в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Львівський обласний ТЦК та СП

Ключові тези:

  • Реформа ТЦК не передбачає кардинальної перебудови системи
  • Генштаб опрацював документи щодо роботи груп оповіщення
  • Уряд працює над врегулюванням бронювання та відстрочок

Реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) в Україні наразі не передбачає кардинальної перебудови системи. Генеральний штаб опрацював внутрішні нормативні документи щодо діяльності ТЦК, зокрема груп оповіщення, а уряд працює над врегулюванням питань бронювання та відстрочок. Про це повідомив представник управління комунікацій ОК "Захід" Олег Домбровський в ефірі Ранок.LIVE.

відео дня

За словами представника ОК "Захід", робота над удосконаленням діяльності територіальних центрів триває з 2024 року. До цього процесу долучені Генеральний штаб ЗСУ та уряд України. Водночас про масштабну зміну принципів функціонування установ наразі не йдеться.

"Я би не говорив зараз про те, що відбуваються якісь суттєві кардинальні зміни в роботі основних територіальних центрів, тому що система працює давно. Ми говоримо лише про окремі випадки, які є найбільш наболілими для наших громадян", - зазначив Олег Домбровський.

Що вже опрацював Генштаб

Окремий напрям роботи стосується внутрішніх процедур взаємодії ТЦК із правоохоронними органами. Генеральний штаб за ініціативи та під керівництвом Головнокомандувача ЗСУ опрацював нормативні документи, які регулюють діяльність відповідних підрозділів.

Зокрема, йдеться про групи оповіщення, які працюють спільно з представниками правоохоронних органів. Паралельно Кабінет міністрів займається питаннями бронювання та відстрочок від мобілізації.

Вручення повісток в Україні
Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Яку відповідальність покладають на громадян

Домбровський звернув увагу, що суспільна дискусія навколо ТЦК переважно зосереджена на мобілізаційних процесах. Натомість питання соціального забезпечення, ветеранської підтримки, відновлення та реабілітації військовослужбовців отримують менше уваги.

Представник ОК "Захід" вважає, що належне функціонування системи військового обліку залежить не лише від державних структур, а й від виконання громадянами власних обов'язків.

"Проблема більше полягає не в тому, що саме безпосередньо робить Генеральний штаб і Міністерство оборони, а в тому, як самі громадяни мобілізаційного віку добросовісно підходять до виконання конституційних обов'язків: своєчасно оновлюють свої військово-облікові дані, стають на військовий облік і захищають нашу Батьківщину", - наголосив Олег Домбровський.

Розшук ТЦК - що потрібно знати
Розшук ТЦК - що потрібно знати / Інфографіка: Главред

Що адвокат радить перевірити через зміни бронювання

Роботодавцям і військовозобов'язаним варто перевірити документи та правові підстави для бронювання й відстрочки на тлі оголошених урядом змін. Окремі питання виникають щодо підприємств, які отримали статус критично важливих за економічними показниками, а також щодо можливого скасування 100% бронювання. Про це повідомив адвокат Олексій Мендрук у відео на YouTube.

За його словами, насамперед підприємствам потрібно оцінити, чи відповідають вони вимогам, за якими отримали статус критично важливих. Особливу увагу адвокат радить приділити оновленню галузевих і регіональних критеріїв. Остаточна оцінка ризиків стане можливою після оприлюднення відповідних правил.

Окреме питання стосується можливості збереження бронювання для всіх працівників підприємства. Мендрук звертає увагу на те, що урядові рішення можуть передбачати додаткові умови для такого механізму.

"Як ви зрозуміли, то 100% бронювання вже не буде. І якщо воно буде, то лише за умови механізму, коли частину таких людей будуть усе ж таки відправляти на фронт за певною процедурою, яку ми також побачимо", - сказав Мендрук.

Військовозобов'язаним адвокат рекомендує окремо перевірити юридичне оформлення права на відстрочку. Важливо не лише мати підстави для її отримання, а й переконатися, що відповідний статус належним чином зареєстрований.

"Якщо маєте право на відстрочку, актуалізуйте ці документи, зверніться до ЦНАПу або через Резерв+, оформіть відстрочку", - радить Мендрук.

Також варто перевірити термін дії відстрочки та актуальність відомостей у відповідних системах. За спостереженнями адвоката, в одних випадках продовження відбувається автоматично, а в інших під час звернення до ЦНАПів виникають труднощі. Водночас це не означає, що автоматичне продовження гарантоване кожному.

Людям, які мають підстави для відстрочки за станом здоров'я, Мендрук радить переглянути медичну документацію. Такі матеріали можуть знадобитися під час проходження військово-лікарської комісії або оскарження її рішення.

Мобілізація та бронювання в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про системну кризу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Він підкреслив, що критична кількість скарг свідчить про масштабні порушення прав громадян під час мобілізації. Зазначено, що з початку 2026 року до Офісу уповноваженого надійшло близько 6 тисяч звернень, що більше, ніж за весь попередній рік.

Кабінет міністрів оголосив зміни в правилах бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів. Уряду належить реалізувати нові правила бронювання з визначенням квот і критеріями для визнання підприємств критично важливими. У постанові встановлено ліміт бронювання на рівні 95% замість 100% і передбачено перевірки відповідності підприємств оновленим вимогам протягом 10 днів.

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підписав наказ про посилення контролю за військово-лікарськими комісіями при ТЦК. Генштаб і командування повідомили про запровадження посиленого контролю за ВЛК з метою виявлення необґрунтованих медичних висновків. У повідомленнях вказано, що нововведення передбачають систематичний моніторинг рішень ВЛК для запобігання корупції та недопуску до служби осіб, які за станом здоров'я не можуть її проходити.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
мобілізація мобілізація в армію новини України ТЦК та СП
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нові правила мобілізації та покарання за СЗЧ: Корецький анонсував зміни

Нові правила мобілізації та покарання за СЗЧ: Корецький анонсував зміни

14:00Україна
Україна посилює позиції на переговорах: командувач ДШВ назвав козир

Україна посилює позиції на переговорах: командувач ДШВ назвав козир

13:59Війна
РФ вдарила по п’ятиповерхівці в Запоріжжі: спалахнули квартири, постраждали діти

РФ вдарила по п’ятиповерхівці в Запоріжжі: спалахнули квартири, постраждали діти

13:20Україна
Реклама

Популярне

Більше
Як швидко позбутися пенька без лопати та техніки: садівники розкрили простий трюк

Як швидко позбутися пенька без лопати та техніки: садівники розкрили простий трюк

Як швидко очистити конфорки газової плити від жиру: простий японський метод

Як швидко очистити конфорки газової плити від жиру: простий японський метод

Дощі, сніг і сильний вітер: коли Україну накриє нова хвиля похолодання

Дощі, сніг і сильний вітер: коли Україну накриє нова хвиля похолодання

Долар дорожчає, євро пішов вниз: новий курс валют на 13 листопада

Долар дорожчає, євро пішов вниз: новий курс валют на 13 листопада

Магнітні бурі 13 листопада: на що вказують нові дані про сонячну активність

Магнітні бурі 13 листопада: на що вказують нові дані про сонячну активність

Останні новини

14:11

Плодові дерева віддячать щедрим урожаєм: що варто внести в ґрунт у листопаді

14:00

Нові правила мобілізації та покарання за СЗЧ: Корецький анонсував зміни

13:59

Україна посилює позиції на переговорах: командувач ДШВ назвав козир

13:22

Реформа ТЦК в Україні: що насправді планують змінити в роботі військкоматів

13:20

РФ вдарила по п’ятиповерхівці в Запоріжжі: спалахнули квартири, постраждали дітиФото

Працюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривогПрацюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривог
13:10

Кури перестали нестися восени: у чому причина і що робити господареві

13:06

Масштабна екранізація Гомера від Крістофера Нолана: фільм "Одіссея" вийде на Київстар ТБ 18 листопада

13:04

П'ятниця 13-те — день великої удачі: маловідомий ритуал здійснить будь-яке бажання

12:59

Волоські горіхи псуються через одну помилку: як зберегти врожай до наступного року

Реклама
12:51

Кремль хоче не лише Донбас: які вимоги виставила РФ на переговорах

12:44

Українцям можуть дозволити не платити за комуналку: у Кабміні назвали умову

12:21

Підлога блищатиме без дорогих засобів: який продукт з холодильника додати у воду

12:13

Адаптивний волейбол став частиною реабілітації ветеранів у Києві за підтримки благодійного фонду BTN Foundation

12:04

Дерев’яний стіл просто блищатиме: як легко прибрати білі плями від склянокВідео

12:00

"Мене завтра вб’ють": Кіркоров намагається заощадити гроші, щоб залишити їх дітям

11:55

Що сказати другу, який втратив близьку людину і чого робити категорично не можна

11:43

Ігор Кондратюк запропонував відродити традицію "Караоке на майдані": "Вийде у фінал — даєш йому 50 гривень"

11:43

На Україну суне холодний фронт з Балтики: синоптик назвав дати нічних заморозків

11:34

Китайський гороскоп на завтра, 14 листопада: Собакам — потяг, Бикам — ревнощі

11:32

Галкін показав неймовірно гарного сина: що йому написали

Реклама
11:24

У Москві підірвали авто колишнього прессекретаря Азарова - що відомо

11:24

Кошта, Каллас чи Стубб: у ЄС сперечаються, хто поїде на мирні переговори

10:55

Путін змінив тактику, але не цілі: на що Кремль робить ставку у війні проти України

10:54

Бензин по 80 гривень і дешевше: коли на АЗС можуть з'явитися нові ціни

10:51

НАБУ і САП звикли до комфортних умов і гарантованих зарплат замість результативної боротьби з корупцією, — Саакян

10:47

РФ атакувала інститут травматології в Києві: що залишилось від медзакладуФото

10:24

Чи можна дарувати чужі подарунки та що робити, якщо ви нічого не купили

10:17

Опалювати весь будинок чи лише одну кімнату: що вигідніше для гаманцяВідео

09:54

Без Резерв+ та довідок ТЦК: які країни приймають українців після посилення правил у ЄС

09:46

РФ малює "нові кордони": в ISW назвали області, які хоче забрати Путін

09:28

Україна вимагає пояснень через нові обмеження Starshield: зриваються місії проти дронів

09:25

РФ завдала удару сотнею дронів: є руйнування та поранені, серед них — шестеро дітейФото

08:39

"Суттєвий прогрес": Кушнер розкрив новий формат переговорів щодо війни в Україні

08:12

Кушнер анонсував рекордний обмін полоненими і залучення Європи до переговорів: деталі

08:10

2028 рік може стати вирішальним для України: Кущ — про сценарій миру і роль ВенсаПогляд

08:00

Як пройшли переговори в Дубліні: Зеленський назвав три головні результатиВідео

07:14

Росіяни "штурмували" заправки о другій ночі: у Волгограді після атаки палає НПЗ

06:55

Дрони атакуали Київ, Рівне, Вінницю: пошкоджено медзаклад і будинки, є пораненіФото

05:11

Шкаралупа легко відходитиме сама: що додати у воду під час варіння яєць

04:49

Який перець насправді корисніший – червоний, жовтий чи зелений: відповідь здивує

Реклама
04:22

Чорна смуга закінчиться: чотири знаки китайського зодіаку відчують хороші зміни

03:30

Побілка дерев: лише дві добавки до вапна захистять кору від гризунівВідео

02:22

Білі кросівки знову будуть як нові: як очистити їх без пральної машини

01:30

Всесвіт готує сюрприз: які знаки зодіаку скоро зірвуть джекпот удачі

12 листопада, четвер
23:53

Зеленський, Віткофф і Кушнер сіли за стіл переговорів: перші деталі зустрічі в Дубліні

23:15

Через масовані атаки РФ найбільший виробник олії в Україні зупинив усі заводи

22:33

Як швидко позбутися пенька без лопати та техніки: садівники розкрили простий трюк

22:18

Як швидко висушити одяг після прання: хитрий трюк із простирадломВідео

21:59

Осадча збере українських зірок та сім’ї з прийомними дітьми за одним столом

21:53

Битва за Костянтинівку триває: у DeepState розкрили, що насправді відбувається в місті

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти