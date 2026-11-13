Реформа ТЦК в Україні: що насправді планують змінити в роботі військкоматів

Реформа ТЦК поки не передбачає кардинальної перебудови.

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Чого чекати від реформи ТЦК та СП в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Львівський обласний ТЦК та СП

Ключові тези:

Реформа ТЦК не передбачає кардинальної перебудови системи

Генштаб опрацював документи щодо роботи груп оповіщення

Уряд працює над врегулюванням бронювання та відстрочок

Реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) в Україні наразі не передбачає кардинальної перебудови системи. Генеральний штаб опрацював внутрішні нормативні документи щодо діяльності ТЦК, зокрема груп оповіщення, а уряд працює над врегулюванням питань бронювання та відстрочок. Про це повідомив представник управління комунікацій ОК "Захід" Олег Домбровський в ефірі Ранок.LIVE.

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За словами представника ОК "Захід", робота над удосконаленням діяльності територіальних центрів триває з 2024 року. До цього процесу долучені Генеральний штаб ЗСУ та уряд України. Водночас про масштабну зміну принципів функціонування установ наразі не йдеться.

"Я би не говорив зараз про те, що відбуваються якісь суттєві кардинальні зміни в роботі основних територіальних центрів, тому що система працює давно. Ми говоримо лише про окремі випадки, які є найбільш наболілими для наших громадян", - зазначив Олег Домбровський.

Що вже опрацював Генштаб

Окремий напрям роботи стосується внутрішніх процедур взаємодії ТЦК із правоохоронними органами. Генеральний штаб за ініціативи та під керівництвом Головнокомандувача ЗСУ опрацював нормативні документи, які регулюють діяльність відповідних підрозділів.

Зокрема, йдеться про групи оповіщення, які працюють спільно з представниками правоохоронних органів. Паралельно Кабінет міністрів займається питаннями бронювання та відстрочок від мобілізації.

Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Яку відповідальність покладають на громадян

Домбровський звернув увагу, що суспільна дискусія навколо ТЦК переважно зосереджена на мобілізаційних процесах. Натомість питання соціального забезпечення, ветеранської підтримки, відновлення та реабілітації військовослужбовців отримують менше уваги.

Представник ОК "Захід" вважає, що належне функціонування системи військового обліку залежить не лише від державних структур, а й від виконання громадянами власних обов'язків.

"Проблема більше полягає не в тому, що саме безпосередньо робить Генеральний штаб і Міністерство оборони, а в тому, як самі громадяни мобілізаційного віку добросовісно підходять до виконання конституційних обов'язків: своєчасно оновлюють свої військово-облікові дані, стають на військовий облік і захищають нашу Батьківщину", - наголосив Олег Домбровський.

Розшук ТЦК - що потрібно знати / Інфографіка: Главред

Що адвокат радить перевірити через зміни бронювання

Роботодавцям і військовозобов'язаним варто перевірити документи та правові підстави для бронювання й відстрочки на тлі оголошених урядом змін. Окремі питання виникають щодо підприємств, які отримали статус критично важливих за економічними показниками, а також щодо можливого скасування 100% бронювання. Про це повідомив адвокат Олексій Мендрук у відео на YouTube.

За його словами, насамперед підприємствам потрібно оцінити, чи відповідають вони вимогам, за якими отримали статус критично важливих. Особливу увагу адвокат радить приділити оновленню галузевих і регіональних критеріїв. Остаточна оцінка ризиків стане можливою після оприлюднення відповідних правил.

Окреме питання стосується можливості збереження бронювання для всіх працівників підприємства. Мендрук звертає увагу на те, що урядові рішення можуть передбачати додаткові умови для такого механізму.

"Як ви зрозуміли, то 100% бронювання вже не буде. І якщо воно буде, то лише за умови механізму, коли частину таких людей будуть усе ж таки відправляти на фронт за певною процедурою, яку ми також побачимо", - сказав Мендрук.

Військовозобов'язаним адвокат рекомендує окремо перевірити юридичне оформлення права на відстрочку. Важливо не лише мати підстави для її отримання, а й переконатися, що відповідний статус належним чином зареєстрований.

"Якщо маєте право на відстрочку, актуалізуйте ці документи, зверніться до ЦНАПу або через Резерв+, оформіть відстрочку", - радить Мендрук.

Також варто перевірити термін дії відстрочки та актуальність відомостей у відповідних системах. За спостереженнями адвоката, в одних випадках продовження відбувається автоматично, а в інших під час звернення до ЦНАПів виникають труднощі. Водночас це не означає, що автоматичне продовження гарантоване кожному.

Людям, які мають підстави для відстрочки за станом здоров'я, Мендрук радить переглянути медичну документацію. Такі матеріали можуть знадобитися під час проходження військово-лікарської комісії або оскарження її рішення.

Мобілізація та бронювання в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про системну кризу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Він підкреслив, що критична кількість скарг свідчить про масштабні порушення прав громадян під час мобілізації. Зазначено, що з початку 2026 року до Офісу уповноваженого надійшло близько 6 тисяч звернень, що більше, ніж за весь попередній рік.

Кабінет міністрів оголосив зміни в правилах бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів. Уряду належить реалізувати нові правила бронювання з визначенням квот і критеріями для визнання підприємств критично важливими. У постанові встановлено ліміт бронювання на рівні 95% замість 100% і передбачено перевірки відповідності підприємств оновленим вимогам протягом 10 днів.

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підписав наказ про посилення контролю за військово-лікарськими комісіями при ТЦК. Генштаб і командування повідомили про запровадження посиленого контролю за ВЛК з метою виявлення необґрунтованих медичних висновків. У повідомленнях вказано, що нововведення передбачають систематичний моніторинг рішень ВЛК для запобігання корупції та недопуску до служби осіб, які за станом здоров'я не можуть її проходити.

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